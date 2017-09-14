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Общество | Иван Белозерцев призвал не тянуть до последнего с подготовкой к зиме

14.09.2017|11:45
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На совещании с главами районных администраций, которое провел губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в четверг, 14 сентября, первым вопросом обсуждалась подготовка объектов ЖКХ и соцкультбыта к зиме.

«Приближается холодное время. Традиция русского человека - ждать до последнего, а потом предпринимать героические усилия, чтобы запустить тепло. Но последние два года мы заранее готовимся к осенне-зимнему сезону и не ждем, когда установится среднесуточная температура, при которой необходимо запускать теплоноситель. Для этого требуется завершить большую подготовительную работу», - отметил губернатор.

Иван Белозерцев сообщил, что при посещении районов области обращал внимание на недочеты при подготовке к зиме. По его мнению, мелочей в этой работе быть не может. «Нужно, чтобы и окна были закрыты в подъездах, и двери закрывались так, чтобы не было сквозняка», - подчеркнул он.

Как доложил начальник регионального управления ЖКХ и ГЗН Михаил Панюхин, по состоянию на 14 сентября к работе в осенне-зимний период жилищный фонд подготовлен на 98,8%. Полностью переведен на индивидуальное отопление жилищный фонд в 18 районах области.

«Тем не менее есть вопросы, которые находятся на постоянном контроле. Так, это окончание работ на улице Пархоменко, 7, в Пензе, где дом переводится на индивидуальную газовую котельную. На Октябрьской, 7, дом переключается на централизованные сети, срок окончания работ - 25 сентября», - отчитался Михаил Панюхин.

«Со следующей недели на совещания по подготовке к зиме должны ходить первые лица, а не их заместители. Нет ничего важнее сейчас, чем подготовка к зиме», - потребовал Иван Белозерцев.

Начальник регионального управления ЖКХ и ГЗН поднял проблему задолженности за ресурсы. За электроэнергию районные бюджеты должны 33,9 млн, за газ - 991,8 млн рублей.

«Дайте мне задолженности по каждому району. Если мы на 50-90% сократим задолженность, то Пензе мы простим 973 млн рублей. Снижение долга позволит брать кредит в банке по согласованию с Министерством финансов Пензенской области», - подчеркнул губернатор.

Напомним: о том, что ряду муниципальных образований спишут часть задолженности по бюджетным кредитам, Иван Белозерцев написал в личном микроблоге 11 сентября.

Завершая тему, Михаил Панюхин отметил, что в целом ситуация по подготовке к осенне-зимнему сезону рабочая. «Я считаю, что завершим ее в установленные сроки», - резюмировал он.

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Гость|14.09.2017 12:38|

penzainform.ru писал(a):

позволит брать кредит в банке по согласованию с Министерством финансов Пензенской области», - подчеркнул губернатор.
Даже знаю в каком банке)

Гость|14.09.2017 12:44|

penzainform.ru писал(a):

За электроэнергию районные бюджеты должны 33,9 млн, за газ - 991,8 млн рублей.
Квалифицированные у нас чиновники.

Гость|14.09.2017 13:04|

Когда будет горячая вода в с. Чемодановка???? Несколько лет нет.

Гость|14.09.2017 13:06|

Гость писал(a):

Гость|14.09.2017 13:04|

Когда будет горячая вода в с. Чемодановка???? Несколько лет нет

Кокой вопрос такой и ответ, не было так и нечего начинать.

Гость|14.09.2017 13:16|

Гость писал(a):

Иван, когда будет горячая вода в с. Чемодановка???? Несколько лет нет

Кокой вопрос такой и ответ, не было так и нечего начинать.

Была.

22 пятиэтажки, 4 тысячи человек без горячей воды. Это целая улица в г. Пенза.

У вас на 3 дня отключают вы визжите уже.

Имя: Гость
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