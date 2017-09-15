15.09.2017 | 09:24

В пятницу, 15 сентября, в Институте регионального развития Пензенской области состоится круглый стол, на котором обсудят проект концепции Дома учителя и планы его работы на сентябрь - декабрь.

Напомним: главным форматом его деятельности должна стать «Учительская гостиная». Здесь будут проходить мастер-классы преподавателей, победивших в профессиональных конкурсах, педагогические салоны, встречи с учеными, литераторами и актерами.

Кроме того, на базе Дома учителя планируется проводить занятия по проектной и исследовательской деятельности.

«Принять участие в работе круглого стола приглашаются все желающие», - сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.