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Общество | В Пензе пройдет круглый стол по вопросам развития Дома учителя

15.09.2017|09:24
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В пятницу, 15 сентября, в Институте регионального развития Пензенской области состоится круглый стол, на котором обсудят проект концепции Дома учителя и планы его работы на сентябрь - декабрь.

Напомним: главным форматом его деятельности должна стать «Учительская гостиная». Здесь будут проходить мастер-классы преподавателей, победивших в профессиональных конкурсах, педагогические салоны, встречи с учеными, литераторами и актерами.

Кроме того, на базе Дома учителя планируется проводить занятия по проектной и исследовательской деятельности.

«Принять участие в работе круглого стола приглашаются все желающие», - сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

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Гость|15.09.2017 10:13|

А где это база Дома учителя--адрес?

Гость|15.09.2017 10:24|

Должны передать его католикам.

Имя: Гость
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