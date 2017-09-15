15.09.2017 | 16:23

В Пензе может появиться международная медицинская клиника - российско-германская. В ней станут трудиться местные специалисты и врачи из Фленсбурга.

«Я думаю, что это решение с удовольствием воспримут жители Пензы, потому что немецкая медицина считается одной из лучших в мире. Более того, мы могли бы на базе этой клиники проводить стажировку и практику наших студентов», - отметил ректор ПГУ Александр Гуляков.

Открытие современного медицинского учреждения обсуждали в Губернаторском доме в рамках пятого конгресса «Фленсбург - Пенза».

Ровно десять лет назад Сурский край начал сотрудничать с немецким городом в сферах образования, медицины, промышленности.

«Есть большое желание и дальше развивать это взаимодействие. И прежде всего в экономическом плане. Например, можно продавать медицинскую продукцию из Пензы на рынках Европы, потому что она высокого качества», - подчеркнул кардиолог из г. Фленсбурга Абдеррахман Машрау.

В составе немецкой делегации не только врачи. Есть преподаватели университета, чиновники.

«Для нас очень важно, что наше сотрудничество многостороннее. Оно развивается на различных уровнях, на уровне университетов, школ, здравоохранения. Хочу подчеркнуть: это равноправное партнерство, основанное на взаимоуважении», - заявила президент г. Фленсбурга Светлана Крэчмар.