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Общество | В Пензе может появиться российско-германская клиника

15.09.2017|16:23
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В Пензе может появиться международная медицинская клиника - российско-германская. В ней станут трудиться местные специалисты и врачи из Фленсбурга.

«Я думаю, что это решение с удовольствием воспримут жители Пензы, потому что немецкая медицина считается одной из лучших в мире. Более того, мы могли бы на базе этой клиники проводить стажировку и практику наших студентов», - отметил ректор ПГУ Александр Гуляков.

Открытие современного медицинского учреждения обсуждали в Губернаторском доме в рамках пятого конгресса «Фленсбург - Пенза».

Ровно десять лет назад Сурский край начал сотрудничать с немецким городом в сферах образования, медицины, промышленности.

«Есть большое желание и дальше развивать это взаимодействие. И прежде всего в экономическом плане. Например, можно продавать медицинскую продукцию из Пензы на рынках Европы, потому что она высокого качества», - подчеркнул кардиолог из г. Фленсбурга Абдеррахман Машрау.

В составе немецкой делегации не только врачи. Есть преподаватели университета, чиновники.

«Для нас очень важно, что наше сотрудничество многостороннее. Оно развивается на различных уровнях, на уровне университетов, школ, здравоохранения. Хочу подчеркнуть: это равноправное партнерство, основанное на взаимоуважении», - заявила президент г. Фленсбурга Светлана Крэчмар.

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Гость|15.09.2017 18:50|

Россиянско-Германиянская?!

Гость|15.09.2017 18:55|

им. доктора геббельса)))

Гость|15.09.2017 19:08|

Что за дурачок пишет-гадит в обсуждении?

Гость|15.09.2017 19:10|

"...кардиолог из г. Фленсбурга Абдеррахман Машрау..."-

- истинный ариец!

Гость|15.09.2017 19:35|

А цены знаете какие в немецких поликлиниках ?когда узнаете сразу все болезни пройдут! вы что же думаете эта клиника будет бесплатной ? там будут лечится только богатые - поэтому не видим причин для радости и ликования !

Имя: Гость
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