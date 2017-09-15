Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|15 сен 2017|12:03
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+22oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+11oC
+19oC
Завтра | Облачно |
  68.69  |  $  57.77
 

Общество | 16 сентября в Пензе изменится схема движения общественного транспорта

15.09.2017|10:08
Печать

В связи с проведением в Пензе Всероссийского дня бега «Кросс нации - 2017» в субботу, 16 сентября, с 9:00 до 13:30 городской пассажирский транспорт будет направляться по временным схемам. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Движение троллейбусов № 8 на период проведения мероприятия будет приостановлено.

Маршрутки № 5 с улицы Лермонтова проследуют по Ленинградской и Мира до остановки «Ул. Мира» и далее в обратном направлении. До этой же остановки будет ограничено движение маршруток № 1, 7, 9м и 93.

Автобусы малой вместимости № 33 будут ездить до перекрестка улиц Окружной и Курской, а № 10 - до дома № 170 на улице Островского.

Маршрутные такси № 77 и автобусы большой вместимости № 30 с улицы 8 Марта поедут по Бекешской, Пушкина, Зои Космодемьянской, Захарова, Мира, Ленинградской и далее по маршруту. Напомним: этим же путем будет следовать межмуниципальный автобус № 130.

0
0
0
0
Гость|15.09.2017 10:31|

А сегодня-то что в городе твориться? Кто-нибудь вовремя на работу приехал?

Гость|15.09.2017 10:39|

Опоздала на 10 минут. Чуть позже поняла, что мне сильно повезло. Коллеги опоздали на час и больше. Что за транспортный коллапс?

Гость|15.09.2017 10:40|

Нет,не приехал.

Гость|15.09.2017 10:40|

Кого-нибудь накажут? Министра транспорта премии лишат?

Гость|15.09.2017 10:47|

Всё просто,меняют светофор на Горького/Володарского,но почему то не прислали №лигурийского регулировщика",хотя этот светофор меняли еще вчера и о проблеме они знали по любому.Вот так у нас работают службы на наши налоги.

Гость|15.09.2017 10:54|

Гость писал(a):

Всё просто,меняют светофор на Горького/Володарского,но почему то в упор не видят проблему
У них глаза мехом обшиты. А открываются лишь когда сидят в засаде у пешеходного перехода

Гость|15.09.2017 10:57|

Где Гайцы сегодня? Видно все в засаде на пешеходов? Весь город с самого утра в одной единой пробке. Давно такого транспортного каллапса не было. И ни одного полицейского для регулировки движения! Может специально перекрыли центр города ко дню рождения Губернатора!

Гость|15.09.2017 10:58|

Светофор на Горького это капля в море. Просто сегодня поставили "кирпич" у "бочки" обрезав полностью движение по набережной, при том что Свердловский мост закрыт. В итоге весь поток направился на Кирова. Результат от Суворова до Свердлова всё стоит.

Гость|15.09.2017 10:58|

перекопали перекресток Чкалова-Гоголя. а там везде одностороннее движение. лезет кто куда сможет

Гость|15.09.2017 10:59|

Кросс только завтра, а перекрыли весь город уже сегодня с самого утра. У нас что, в городе стадионов и аллей нехватка для проведения кроссов???

Гость|15.09.2017 11:00|

Ужас, откройте Чкалова. Ради одного строящегося дома весь город страдает.

Гость|15.09.2017 11:02|

Обещали все работы на Гоголя и у бочки завершить сегодня до 6.00 утра. Или опять все обещания завалили?

Гость|15.09.2017 11:03|

Это только первый каллапс из-за незаконного строительства многоэтажки на набережной Мойки. А сколько их еще будет из-за аварий???

Гость|15.09.2017 11:04|

Яндекс-пробки вам в помощь. Выбирайте маршруты. Там ещё и дтп сегодня.

Гость|15.09.2017 11:54|

penzainform.ru писал(a):

автобусы большой вместимости № 30 с улицы 8 Марта поедут по Бекешской, Пушкина, Зои Космодемьянской, Захарова, Мира, Ленинградской и далее по маршруту. Напомним: этим же путем будет следовать межмуниципальный автобус № 130.
Это хорошая схема движения, так оставили бы хотя бы один маршрут

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!