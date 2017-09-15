15.09.2017 | 10:08

В связи с проведением в Пензе Всероссийского дня бега «Кросс нации - 2017» в субботу, 16 сентября, с 9:00 до 13:30 городской пассажирский транспорт будет направляться по временным схемам. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Движение троллейбусов № 8 на период проведения мероприятия будет приостановлено.

Маршрутки № 5 с улицы Лермонтова проследуют по Ленинградской и Мира до остановки «Ул. Мира» и далее в обратном направлении. До этой же остановки будет ограничено движение маршруток № 1, 7, 9м и 93.

Автобусы малой вместимости № 33 будут ездить до перекрестка улиц Окружной и Курской, а № 10 - до дома № 170 на улице Островского.

Маршрутные такси № 77 и автобусы большой вместимости № 30 с улицы 8 Марта поедут по Бекешской, Пушкина, Зои Космодемьянской, Захарова, Мира, Ленинградской и далее по маршруту. Напомним: этим же путем будет следовать межмуниципальный автобус № 130.