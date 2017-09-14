14.09.2017 | 16:16

В субботу, 16 сентября, в связи с проведением Всероссийского дня бега «Кросс нации - 2017» изменится схема движения межмуниципального автобусного маршрута № 130, следующего от остановки «Арбековская застава» в Пензе до Города Спутника (с. Засечное Пензенского района).

«С 9:00 до 13:30, то есть до окончания спортивного мероприятия, автобус в Пензе с улицы 8 Марта пройдет по улицам Бекешской, Пушкина, Зои Космодемьянской, Захарова и далее по маршруту», - сообщает пресс-служба Министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области.

По тем же улицам будет пролегать путь автобуса и в обратном направлении.

Напомним: в этот же день во время проведения «Кросса нации» будет временно ограничено движение транспорта на отрезках дорог по маршруту следования бегунов. Они стартуют в районе СЗК «Дизель-Арена» и проследуют по улицам Окружной, Карпинского, дороге-дублеру Окружной, затем по Зеленодольской и Олимпийской аллее. Финиш предусмотрен на аллее и на улице Зеленодольской.