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Общество | Пензенским депутатам предложили вступить в народную дружину

13.09.2017|15:49
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В среду, 13 сентября, на заседании постоянной комиссии городской думы депутаты обсудили условия деятельности народных дружин на территории Пензы.

В настоящее время в городе насчитывается 228 дружинников, еще 59 - при Пензенском ЛО МВД России на транспорте.

В 2017 году на стимулирование постоянных активных членов народных дружин из городского бюджета направили 818 400 рублей. В частности, помощникам полицейских выделяются абонементы на бесплатное посещение зоопарка, аттракционов парка им. Белинского и спортивных учреждений, подведомственных городскому спорткомитету. Они пользуются правом на бесплатный проезд в общественном транспорте.

Присутствовавший на заседании народный дружинник Михаил Шахов рассказал депутатам, что имеющихся в Пензе дружин недостаточно. «Предлагаю создать новые из числа членов советов отцов при образовательных учреждениях. Ведь у всех у нас есть дети, и мы хотим, чтобы они были в безопасности», - озвучил он идею.

В качестве ответа на вопрос главы Пензы Валерия Савельева, чем именно могут помочь депутаты, дружинник предложил всем народным избранникам внести свой вклад в обеспечение безопасности на городских улицах и лично вступить в ряды помощников полиции.

Однако, по мнению депутатов, особого эффекта от того, что к 228 уже имеющимся дружинникам прибавится еще 35, не будет.

Тогда дружинник попросил думцев разработать систему поощрений для членов объединения. «Чтобы не стыдно было смотреть в глаза гражданам, которых мы приглашаем в свои ряды», - пояснил он.

Также активист отметил, что необходимо увеличить степень ответственности за нападение на народного дружинника или воспрепятствование его деятельности.

Кстати, за 7 месяцев текущего года с участием народных дружин было задержано 1 085 правонарушителей, проведено 1 875 рейдов.

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Гость|13.09.2017 16:22|

выдавать билет кино

Гость|13.09.2017 16:49|

penzainform.ru писал(a):

Однако, по мнению депутатов, особого эффекта от того, что к 228 уже имеющимся дружинникам прибавится еще 35, не будет.
Дружинник совсем края попутал

Гость|13.09.2017 16:56|

А могли бы и поддержать, если создали - где личный пример?

Гость|13.09.2017 17:25|

penzainform.ru писал(a):

помощникам полицейских выделяются абонементы на бесплатное посещение зоопарка, аттракционов парка им. Белинского
... они чо детсадовцы или пациенты психиатрической больницы? Надо включить в дружину Подзорову и Вобликова

Гость|13.09.2017 17:34|

Вобликов депутат.

Имя: Гость
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