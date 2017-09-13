13.09.2017 | 15:49

В среду, 13 сентября, на заседании постоянной комиссии городской думы депутаты обсудили условия деятельности народных дружин на территории Пензы.

В настоящее время в городе насчитывается 228 дружинников, еще 59 - при Пензенском ЛО МВД России на транспорте.

В 2017 году на стимулирование постоянных активных членов народных дружин из городского бюджета направили 818 400 рублей. В частности, помощникам полицейских выделяются абонементы на бесплатное посещение зоопарка, аттракционов парка им. Белинского и спортивных учреждений, подведомственных городскому спорткомитету. Они пользуются правом на бесплатный проезд в общественном транспорте.

Присутствовавший на заседании народный дружинник Михаил Шахов рассказал депутатам, что имеющихся в Пензе дружин недостаточно. «Предлагаю создать новые из числа членов советов отцов при образовательных учреждениях. Ведь у всех у нас есть дети, и мы хотим, чтобы они были в безопасности», - озвучил он идею.

В качестве ответа на вопрос главы Пензы Валерия Савельева, чем именно могут помочь депутаты, дружинник предложил всем народным избранникам внести свой вклад в обеспечение безопасности на городских улицах и лично вступить в ряды помощников полиции.

Однако, по мнению депутатов, особого эффекта от того, что к 228 уже имеющимся дружинникам прибавится еще 35, не будет.

Тогда дружинник попросил думцев разработать систему поощрений для членов объединения. «Чтобы не стыдно было смотреть в глаза гражданам, которых мы приглашаем в свои ряды», - пояснил он.

Также активист отметил, что необходимо увеличить степень ответственности за нападение на народного дружинника или воспрепятствование его деятельности.

Кстати, за 7 месяцев текущего года с участием народных дружин было задержано 1 085 правонарушителей, проведено 1 875 рейдов.