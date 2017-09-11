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Общество | В антикризисном центре за полгода пролечилось 142 пациента с депрессией

11.09.2017|11:15
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За полгода работы антикризисного центра, действующего на базе Пензенской областной психиатрической больницы им. К. Р. Евграфова, комплексное лечение в нем прошли 142 пациента.

В антикризисном центре оказывают помощь людям, оказавшимся в кризисной ситуации и имеющим признаки депрессии. К ее симптомам относятся, к примеру, мысли о непреодолимых трудностях, невозвратимой потере и нежелании жить, а также тревога, душевная боль, беспомощность и отчаяние, непонимание близких.

Напомним: антикризисный центр начал действовать в марте этого года. В нем имеются 10 коек дневного стационара для взрослых и детей, 10 коек круглосуточного стационара, а также кабинеты психологов и психотерапевтов, ведущих прием амбулаторно.

В антикризисном центре работают квалифицированные психотерапевты, медицинские психологи. В лечении пациентов, попавших в тяжелую жизненную ситуацию и страдающих депрессией, применяется как медикаментозная терапия, так и индивидуальная и групповая психологическая коррекция.

«Любой человек может обратиться за помощью к врачам-специалистам, записавшись на прием через сайт penzadoctor.ru, по телефону 54-85-23, круглосуточному телефону доверия 54-57-77, а также непосредственно обратившись в антикризисный центр, расположенный по адресу: г. Пенза, ул. Лермонтова, 28, корпус № 5, дневной стационар № 2», - сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области.

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