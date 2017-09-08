Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|8 сен 2017|19:17
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+16oC
Завтра | Облачно |
  68.69  |  $  57.00
 

Общество | В Заречном наградили участников конкурсов профессионального мастерства

08.09.2017|13:22
Печать

В четверг, 7 сентября, в зареченском Доме культуры «Дружба» прошел торжественный вечер «Поклон тебе, рабочий человек!». На празднике чествовали участников и победителей конкурсов профессионального мастерства, состоявшихся по плану проекта «Простых людей труда мы чтим и славим».

В реализации проекта приняли участие работники трех муниципальных предприятий: комбината благоустройства и лесного хозяйства, комбината школьного питания и МП «Автотранс». В течение месяца сотрудники этих организаций - повара, озеленители, водители, слесари-ремонтники, дорожные рабочие, механизаторы участвовали в состязаниях, связанных с их профессиональной деятельностью.

Глава города Олег Климанов поблагодарил конкурсантов за их работу и преданность профессии. Он также сообщил о том, что состязания профессионалов планируется сделать ежегодными.

Мэр Заречного предложил руководителям предприятий на весь следующий за конкурсом год установить для победителей и призеров надбавку к зарплате, которая станет для работников дополнительным стимулом к повышению профессионального уровня.

«Помимо дипломов и наград, были вручены специальные призы - сертификаты на экскурсионно-просветительские поездки для конкурсантов и членов их семей. Творческим подарком стали концертные номера коллективов художественной самодеятельности города», - сообщили в Управлении общественных связей Заречного.

0
0
0
0
Гость|08.09.2017 17:13|

Молодцы! Обеспечили себе безбедную старость!!!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!