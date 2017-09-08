08.09.2017 | 13:22

В четверг, 7 сентября, в зареченском Доме культуры «Дружба» прошел торжественный вечер «Поклон тебе, рабочий человек!». На празднике чествовали участников и победителей конкурсов профессионального мастерства, состоявшихся по плану проекта «Простых людей труда мы чтим и славим».

В реализации проекта приняли участие работники трех муниципальных предприятий: комбината благоустройства и лесного хозяйства, комбината школьного питания и МП «Автотранс». В течение месяца сотрудники этих организаций - повара, озеленители, водители, слесари-ремонтники, дорожные рабочие, механизаторы участвовали в состязаниях, связанных с их профессиональной деятельностью.

Глава города Олег Климанов поблагодарил конкурсантов за их работу и преданность профессии. Он также сообщил о том, что состязания профессионалов планируется сделать ежегодными.

Мэр Заречного предложил руководителям предприятий на весь следующий за конкурсом год установить для победителей и призеров надбавку к зарплате, которая станет для работников дополнительным стимулом к повышению профессионального уровня.

«Помимо дипломов и наград, были вручены специальные призы - сертификаты на экскурсионно-просветительские поездки для конкурсантов и членов их семей. Творческим подарком стали концертные номера коллективов художественной самодеятельности города», - сообщили в Управлении общественных связей Заречного.