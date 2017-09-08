08.09.2017 | 14:55

В воскресенье, 10 сентября, на всех объектах избирательной кампании в Пензенской области будет организовано дежурство сотрудников регионального управления МЧС. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

На учет взяты 964 объекта, на которых расположены 1 102 избирательных участка. В целях подготовки к дню выборов спасатели обследовали их и провели практические тренировки по эвакуации людей. Также были проинструктированы по мерам пожарной безопасности 3 857 человек.

«В период с 9:00 9 сентября до 9:00 11 сентября 2017 года для органов управления и сил постоянной готовности, главного управления и подчиненных учреждений установлен режим функционирования «Повышенная готовность», - уточнили в пресс-службе.

В это время будет действовать межведомственный оперативный штаб, а на объектах за пределами нормативного времени прибытия первых подразделений пожарной охраны станут дежурить пожарные расчеты со спецтехникой.

Напомним, что безопасность на выборах также предстоит обеспечивать 1 438 сотрудникам полиции и 600 росгвардейцам.