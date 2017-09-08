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Общество | На избирательных участках Пензенской области будут дежурить спасатели

08.09.2017|14:55
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В воскресенье, 10 сентября, на всех объектах избирательной кампании в Пензенской области будет организовано дежурство сотрудников регионального управления МЧС. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

На учет взяты 964 объекта, на которых расположены 1 102 избирательных участка. В целях подготовки к дню выборов спасатели обследовали их и провели практические тренировки по эвакуации людей. Также были проинструктированы по мерам пожарной безопасности 3 857 человек.

«В период с 9:00 9 сентября до 9:00 11 сентября 2017 года для органов управления и сил постоянной готовности, главного управления и подчиненных учреждений установлен режим функционирования «Повышенная готовность», - уточнили в пресс-службе.

В это время будет действовать межведомственный оперативный штаб, а на объектах за пределами нормативного времени прибытия первых подразделений пожарной охраны станут дежурить пожарные расчеты со спецтехникой.

Напомним, что безопасность на выборах также предстоит обеспечивать 1 438 сотрудникам полиции и 600 росгвардейцам.

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Гость|08.09.2017 17:02|

а что ? что- то должно случится ? наверное там будет не безопасно ?лучше не выходить из дома ???

Гость|08.09.2017 17:03|

Пензаинформ запугали население выборами !Там и росгвардия там и спасатели там и медики что же такого будет страшного ?

Гость|08.09.2017 17:04|

Лучше мы поедем на дачу спокойней и польза !

Гость|08.09.2017 17:10|

повышенная готовность ! учёт !оперативный штаб ! ВЫ ЧТО ТАМ К БОЕВЫМ ДЕЙСТВИЯМ ГОТОВИТЕСЬ? нет на выборы лучше не ходить что то там может случится !

Гость|08.09.2017 17:11|

я боюсь !

Гость|08.09.2017 17:12|

А кого и от кого спасать будут?

Гость|08.09.2017 18:53|

может они их возить будут по участкам и они будут голосовать ?карусель всех служб .

Гость|08.09.2017 18:53|

в области, в мчс нет такого количества сотрудников

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