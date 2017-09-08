08.09.2017 | 13:09

Более 600 сотрудников Управления Росгвардии по Пензенской области примут участие в охране общественного порядка во время единого дня голосования, который пройдет в воскресенье, 10 сентября.

В этот день маршруты патрулирования групп задержания вневедомственной охраны приблизят к избирательным участкам. Также сформирован резерв личного состава, включающий бойцов спецподразделений: его будут привлекать в случае осложнения ситуации.

«Чтобы максимально повысить оперативность реагирования на возможные эксцессы, в территориальном управлении Росгвардии организован круглосуточный мониторинг состояния оперативной обстановки», - сообщили в пресс-службе Управлении Росгвардии по Пензенской области.

Напомним: в охране порядка в день выборов также будут задействованы 1 438 сотрудников полиции.