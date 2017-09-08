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Общество | Более 600 росгвардейцев будут следить за порядком в день выборов

08.09.2017|13:09
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Более 600 сотрудников Управления Росгвардии по Пензенской области примут участие в охране общественного порядка во время единого дня голосования, который пройдет в воскресенье, 10 сентября.

В этот день маршруты патрулирования групп задержания вневедомственной охраны приблизят к избирательным участкам. Также сформирован резерв личного состава, включающий бойцов спецподразделений: его будут привлекать в случае осложнения ситуации.

«Чтобы максимально повысить оперативность реагирования на возможные эксцессы, в территориальном управлении Росгвардии организован круглосуточный мониторинг состояния оперативной обстановки», - сообщили в пресс-службе Управлении Росгвардии по Пензенской области.

Напомним: в охране порядка в день выборов также будут задействованы 1 438 сотрудников полиции.

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Гость|08.09.2017 15:12|

Я тоже.

Гость|08.09.2017 15:32|

Чем хуже , тем скорее..

Гость|08.09.2017 15:33|

Ну пипец! Всех с выходного выдернут

Гость|08.09.2017 15:36|

А я нет.

Гость|08.09.2017 15:41|

Ненавижу продажных тварей, которые за деньги готовы продать свою душу и всё остальное. Перед смертью не будет вам стыдно за жалкую жизнь свою?

Гость|08.09.2017 15:42|

Дыши, родной, не захлебнись.

Гость|08.09.2017 15:44|

15:42 себя к таким относишь?

Гость|08.09.2017 15:48|

ТЫ НЕ ОБНАГЛЕЛ:? НУ ВСЁ ВСЁ СТИРАЙ !РОДНОЙ !

Гость|08.09.2017 15:49|

НАБЕРУТ ДВОЕЧНИКОВ !

Гость|08.09.2017 15:51|

И за великую эту измену записать Плохиша навечно в наше буржуинство и выдать в награду: одну бочку варенья и одну корзину печенья!

Гость|08.09.2017 15:51|

У него наверно уик-энд уже начался.

Гость|08.09.2017 15:54|

Да там частенько бывают незнакомцы. В газету сфоткаются с ребёнком на руках, типа весь такой хороший, о стране глубоко переживающий.

Гость|08.09.2017 16:00|

они для этого технику военную нагнали а пензу ?

Гость|08.09.2017 16:01|

однозначно админ должен открывать пензенский крематорий !

Гость|08.09.2017 16:04|

что писать здесь всё стирают смысл ?

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Имя: Гость
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