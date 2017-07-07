07.07.2017 | 12:27

На встрече с главой администрации Пензы Виктором Кувайцевым, состоявшейся в четверг, 6 июля, представители общественности острова Пески пожаловались мэру на состояние моста, который в народе называют Лебедевским.

По словам местных жителей, давно заявляющих о проблеме, переправа, построенная в 50-х годах прошлого века, разрушается все больше, ходить там неудобно и опасно.

По данным пресс-службы мэрии, Виктор Кувайцев ответил, что знает о ситуации, и сообщил, что уже готовится соответствующая проектно-сметная документация.

«Если у нас получится, то будем ориентироваться, что в 2018 году приступим к его ремонту. Это при условии, что документация пройдет экспертизу», - отметил глава администрации.

Напомним: 30 мая, отчитываясь перед населением региона о проделанной за год работе, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поднимал вопрос о восстановлении еще одной переправы, соединяющей остров Пески с городом, - понтонного моста.

Наказ от жителей острова Пески был получен в 2015 году. К ремонтным работам приступили 26 сентября прошлого года.

Эта конструкция стала подмогой для жителей микрорайона Пенза-III, которые из-за работ на Свердловском путепроводе, начавшихся в прошлом году, лишились возможности добираться в центр города на общественном транспорте.