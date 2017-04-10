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Общество | На строительстве Свердловского моста трудятся 74 человека

10.04.2017|13:34
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Строители обсудили с главой города Пензы Валерием Савельевым сроки сдачи Свердловского моста. Объект будет готов принять автомобилистов и пешеходов по плану - к декабрю 2017-го.

«Зачем тянуть до декабря? Может, к сентябрю сдадите?» - спросил Валерий Савельев.

«В сентябре никак не получится, технология не позволит», - ответила генеральный директор ООО «Автодорога» Татьяна Недопекина.

Руководитель строительной организации рассказала, что половина работы сделана. Уже стоят новые опоры, три пролета смонтированы полностью. Но все самое сложное впереди. Наиболее трудоемкий и дорогостоящий этап - бетонирование.

«Во-первых, бетону требуется время, чтобы созреть, а во-вторых, укладывать его нужно непрерывно», - уточнила Татьяна Недопекина.

Сейчас на строительстве моста трудятся 74 человека днем, 20 - ночью. Это тот редкий случай, когда специалистов хватает, финансирование идет вовремя.

Напомним, что путепровод был закрыт на капитальный ремонт в сентябре прошлого года. Однако фактически его строят с нуля. После реконструкции он будет на три метра шире, чем раньше, появится хорошая пешеходная зона. Здесь применяют современные технологии и материалы. По обещаниям подрядчиков, обновленный Свердловский точно простоит лет пятьдесят.

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