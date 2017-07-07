В четверг, 6 июля, в Ленинском районе Пензы проверили 11 строительных площадок на предмет нахождения на них посторонних людей, в частности подростков.
Рейд показал, что объекты ограждены металлическим забором и круглосуточно охраняются.
Как сообщили в пресс-службе мэрии Пензы, проверяющие побеседовали с работниками строек, отвечающими за безопасность, и напомнили им о запрете присутствия на объекте чужих людей.
Напомним: в конце июня ИА «ПензаИнформ» разместило видеозапись, на которой видно, как девушка и молодой человек, рискуя здоровьем и жизнью, лазят по безнадзорному объекту на Западной Поляне.
Через несколько дней администрация Пензы повторно направила застройщику письмо с требованием восстановить имеющееся ограждение площадки и организовать круглосуточную охрану, а также обратилась к полиции с просьбой проверить эту заброшенную стройку.
Подростки ныне в большинстве сумасшедшие... В общем от безумных сегодняшних взрослых...