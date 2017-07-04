04.07.2017 | 12:39

Во вторник, 4 июля, в городской администрации прокомментировали ситуацию, касающуюся заброшенной стройки на улице Мира, 58а, в Пензе.

В конце июня ИА «ПензаИнформ» разместило видеозапись, на которой видно, как девушка и молодой человек, рискуя здоровьем и жизнью, лазят по безнадзорному объекту на Западной Поляне.

«Земельный участок, на котором расположен недостроенный жилой дом, находится в собственности АО Трест «Мордовпромстрой». Срок действия разрешения на строительство, выданного ранее прежнему владельцу ООО «ЭнергияПензаСтрой», закончился 17 января 2010 года», - говорится в тексте поступившего из мэрии документа за подписью заместителя главы администрации Пензы Ирины Ширшиной.

Также уточняется, что работы на объекте давно не ведутся. Поскольку он представляет опасность для окружающих, администрация города направляла застройщику письмо с требованием восстановить имеющееся ограждение площадки и организовать круглосуточную охрану.

В настоящее время письмо собственнику участка с этими требованиями послано повторно.

«Кроме того, в УМВД России по г. Пензе направлено письмо о проведении проверки и принятии мер в связи пребыванием посторонних лиц на территории недостроенного жилого дома», - добавила Ирина Ширшина.

Напомним: осенью 2016 года на этой строительной площадке произошла трагедия - погиб 14-летний школьник. На его теле обнаружили травмы, характерные для падения с высоты.

А в июле 2011 года во время урагана рухнул стоявший на площадке башенный кран. В тот раз обошлось без человеческих жертв.