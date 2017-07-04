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Общество | Мэрия Пензы просит полицию проверить заброшенную стройку на улице Мира

04.07.2017|12:39
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Во вторник, 4 июля, в городской администрации прокомментировали ситуацию, касающуюся заброшенной стройки на улице Мира, 58а, в Пензе.

В конце июня ИА «ПензаИнформ» разместило видеозапись, на которой видно, как девушка и молодой человек, рискуя здоровьем и жизнью, лазят по безнадзорному объекту на Западной Поляне.

«Земельный участок, на котором расположен недостроенный жилой дом, находится в собственности АО Трест «Мордовпромстрой». Срок действия разрешения на строительство, выданного ранее прежнему владельцу ООО «ЭнергияПензаСтрой», закончился 17 января 2010 года», - говорится в тексте поступившего из мэрии документа за подписью заместителя главы администрации Пензы Ирины Ширшиной.

Также уточняется, что работы на объекте давно не ведутся. Поскольку он представляет опасность для окружающих, администрация города направляла застройщику письмо с требованием восстановить имеющееся ограждение площадки и организовать круглосуточную охрану.

В настоящее время письмо собственнику участка с этими требованиями послано повторно.

«Кроме того, в УМВД России по г. Пензе направлено письмо о проведении проверки и принятии мер в связи пребыванием посторонних лиц на территории недостроенного жилого дома», - добавила Ирина Ширшина.

Напомним: осенью 2016 года на этой строительной площадке произошла трагедия - погиб 14-летний школьник. На его теле обнаружили травмы, характерные для падения с высоты.

А в июле 2011 года во время урагана рухнул стоявший на площадке башенный кран. В тот раз обошлось без человеческих жертв.

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Гость|04.07.2017 13:19|

Кто бы еще достроил бы дом на ул. Кижеватова 14а? Долгостой опасен, к тому же там уже собаки лазают во всю.

Гость|04.07.2017 13:28|

penzainform.ru писал(a):

Кроме того, в УМВД России по г. Пензе направлено письмо о проведении проверки и принятии мер в связи пребыванием посторонних лиц на территории недостроенного жилого дома
... причем тут менты... оштрафовать и снести на хрен строение ... они всякую хрень ментам и в другие инстанции спуливают ... ничего сами не желают делать ... только земельные участки раздаю направо и налево

Гость|04.07.2017 13:39|

Улица Мира гарантирует долгий мир.

Мотовилов (гость)|04.07.2017 13:43|

Не надо никакой охраны. Разобрать всё ценное в пользу нуждающихся и оприходовать остаток как бесхозное имущество.

Гость|04.07.2017 14:59|

домик на Гоголя снесите уже!

Или тоже лет 10 будем ждать выполнения решения суда?

Там бомжей уже и сейчас не мало тусуется.

Гость|04.07.2017 15:02|

а точно нельзя перестроить в храмик?

Жрецы будут рады!

Гость|04.07.2017 15:13|

Интурист недостроенный проверьте!

Гость|04.07.2017 15:21|

Похоже кому-то участочек срочненько понадобилось застолбить, а кому-то еще одну квартирку.

Гость|04.07.2017 16:38|

Мотовилов (гость) писал(a):

Мотовилов (гость)|04.07.2017 13:43|

Не надо никакой охраны. Разобрать всё ценное в пользу нуждающихся и оприходовать остаток как бесхозное имущество.

Претендуете!?То вы против большевиков,а то их же революционными лозунгами бросаетесь!Вас что, шашлычник укусил?

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