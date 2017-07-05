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Общество | Жителям Южной Поляны вернут горячую воду 30 июля

05.07.2017|15:18
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Администрация Пензы разъяснила ситуацию с отключением горячей воды на Южной Поляне. Напомним: местные жители остались без нее 51 день назад.

«В целях предупреждения аварийных ситуаций на территории Пензы в зимний период на сетях инженерной инфраструктуры собственниками проводятся работы капитального и текущего характера. В настоящее время в микрорайоне «Южная Поляна» ПАО «Т Плюс» проводятся работы по капитальному ремонту сетей теплоснабжения», - сообщили в пресс-службе мэрии.

На этом участке планируется заменить 750 п. м трубы диаметром 400 мм на сумму более 15 миллионов рублей.

Ремонт осуществляется в два этапа: первый шел с 16 мая по 30 июня, второй продлится до 30 июля.

«В связи с тем, что на указанном участке провести работы по переключению абонентов на иные источники теплоснабжения не представляется возможным, произведено отключение потребителей от ГВС», - добавили в мэрии.

Почему первоначально людям назвали срок 30 июня, а в настоящее время на портале «Открытая Пенза» в разделе «Плановые отключения» указано, что ремонт окончат к 15 июля, не уточняется.

Тем не менее теперь жителям Южной Поляны обозначили точный срок возвращения ресурса - 30 июля. Таким образом, они все-таки проведут без горячей воды, как и боялись, 76 дней.

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Гость|05.07.2017 15:34|

После того ,как был выкуплен ДВС,горячая вода там не кончалась!

Хотя,в прежние годы,вырубали воду и там,как и всем жителям.

Получается дело не трубах?

Только,ради бога,не отключайте и там воду!

Гость|05.07.2017 15:35|

penzainform.ru писал(a):

голосовать за Пензу
не забываем жители Южной Поляны

Гость|05.07.2017 15:56|

penzainform.ru писал(a):

Администрация Пензы разъяснила ситуацию
А то что нарушены нормы санпина администрация как разъяснит? Зимой когда была авария, помнится они за 3 дня заменили несколько километров, за гораздо меньшие деньги.

Гость|05.07.2017 16:20|

надо всем жителям в суд подавать и на администрацию города и на ПАО «Т Плюс» на возмещение материального ущерба

Гость|05.07.2017 16:34|

Уже начинают врать перед выборами! Горячую воду отключили с 7 мая в канун праздника, не дав помыться ветеранам!!!

Гость|05.07.2017 17:02|

водонагреватель от 30 до 50 литров установить в квартире не пробовали.....очень хорошая штука...чем нытьем заниматься

Гость|05.07.2017 17:07|

Вот спасибо - обнадежили. Как гора с плеч свалилась.

Теперь вопрос по ближнему Арбеково - где горячая вода? Было обещано до 23.06 решить вопрос... сегодня какое число?

Имя: Гость
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