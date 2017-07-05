05.07.2017 | 15:18

Администрация Пензы разъяснила ситуацию с отключением горячей воды на Южной Поляне. Напомним: местные жители остались без нее 51 день назад.

«В целях предупреждения аварийных ситуаций на территории Пензы в зимний период на сетях инженерной инфраструктуры собственниками проводятся работы капитального и текущего характера. В настоящее время в микрорайоне «Южная Поляна» ПАО «Т Плюс» проводятся работы по капитальному ремонту сетей теплоснабжения», - сообщили в пресс-службе мэрии.

На этом участке планируется заменить 750 п. м трубы диаметром 400 мм на сумму более 15 миллионов рублей.

Ремонт осуществляется в два этапа: первый шел с 16 мая по 30 июня, второй продлится до 30 июля.

«В связи с тем, что на указанном участке провести работы по переключению абонентов на иные источники теплоснабжения не представляется возможным, произведено отключение потребителей от ГВС», - добавили в мэрии.

Почему первоначально людям назвали срок 30 июня, а в настоящее время на портале «Открытая Пенза» в разделе «Плановые отключения» указано, что ремонт окончат к 15 июля, не уточняется.

Тем не менее теперь жителям Южной Поляны обозначили точный срок возвращения ресурса - 30 июля. Таким образом, они все-таки проведут без горячей воды, как и боялись, 76 дней.