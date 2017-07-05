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Общество | Жители Южной Поляны сидят без горячей воды 51 день

05.07.2017|10:36
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С 16 мая отключена горячая вода во многих жилых домах на Южной Поляне. На дверях подъездов тогда появились объявления: «В связи в ремонтными работами ПАО ЦТП отключено горячее водоснабжение до 30 июня 2017 года».

Пензенцы стали возмущаться: жить без горячей воды полтора месяца некомфортно, особенно семьям с маленькими детьми.

«Мы в живем в XXI веке! Как это вообще возможно? Да, ремонт магистральных сетей необходим, но есть в конце концов норма СанПиН: в период ежегодных профилактических ремонтов отключение систем горячего водоснабжения не должно превышать 14 суток!» - жаловались местные жители, обращаясь в редакцию ИА «ПензаИнформ».

На соответствующий запрос в Госжилстройтехинспекции Пензенской области ответили, что по поводу отключения воды в этом районе инициирована проверка в отношении юридического лица.

Однако, когда наступило 30 июня, жители Южной Поляны поняли, что отключение воды на 46 дней, как было обещано, - это еще не худший вариант. Потому что помыться с комфортом им до сих пор не удается.

«Следовало насторожиться, когда в середине июня объявления с обещаниями вернуть воду 30 июня исчезли. Или когда я видела, в каком режиме трудятся рабочие и в каком количестве», - пожаловалась жительница улицы Калинина.

На портале «Открытая Пенза» в графе «Время, дата ликвидации» указано, что горячая вода на Южной появится 15 июля. Но дождливая погода, установившаяся в областном центре, вряд ли позволит рабочим уложиться и в этот срок.

«Нам уже сказали про 15 июля и вполголоса добавили, чтобы не ждали раньше 30-го. Конечно, они не успеют и к 15-му! Там в некоторых местах трубы новые привезли, а копать еще не начинали. И даже если успеют хотя бы к 30 июля, получится, мы будем без горячей воды 76 дней. Это просто хамское отношение к людям! А штрафы, которые наложат на организацию, ведущую работу, лично нам, местным жителям, как помогут?!» - возмутилась пензячка с улицы Калинина.

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Гость|05.07.2017 11:01|

Областной центр, однако.

Гость|05.07.2017 11:02|

penzainform.ru писал(a):

И даже если успеют хотя бы к 30 июля, получится, мы будем без горячей воды 76 дней.
Будьте благодарны властям,столько денег вы на отсутствии горячей воды сэкономили.

Гость|05.07.2017 11:03|

Гость писал(a):

столько денег вы на отсутствии горячей воды сэкономили.
Наверно,несколько тысяч за 3 месяца почти.

Гость|05.07.2017 11:05|

Во Дворце водного спорта вода горячая есть,там не перекрывают?

И правильно!Я его посещаю.

Гость|05.07.2017 11:08|

penzainform.ru писал(a):

Пензенцы стали возмущаться: жить без горячей воды полтора месяца некомфортно, особенно семьям с маленькими детьми.
В чем проблема бойлер установить и не зависеть от капризов коммунальщиков? Он не огромных денег стОит - за 5-6 тыс. вполне реально купить

Гость|05.07.2017 11:09|

Вот на эти же 76 дней пусть освободят людей от коммунальных платежей (в качестве моральной компенсации),или на половину этого срока (38 дней).

Гость|05.07.2017 11:11|

Открываешь кран горячей воды,идет холодная,а счетчик горячей исправно "молотит".

Гость|05.07.2017 11:12|

Отцы и деды при коммунистах полгода не мылись,не в Европе потерпим.

Гость|05.07.2017 11:12|

5-6 тыс для некоторых это целая месячная пенсия,и даже заработная плата.как бы это не было удивительным.Купи бойлер .но при этом не ешь,не пей.за коммуналку не плати ???

Гость|05.07.2017 11:14|

Просто плюют в людей и растирают. Плюют и растирают(( В европе было бы уголовное дело за такое.

Гость|05.07.2017 11:14|

Гость писал(a):

В чем проблема бойлер установить и не зависеть от капризов коммунальщиков?
А если квартира арендуется, а собственники против... толк то от твоего бойлера?! Не давай необдуманных советов - не будешь выглядеть тупицей.

Гость|05.07.2017 11:27|

penzainform.ru писал(a):

Мы в живем в XXI веке!
Симонов вспоминал что в СССР Пенза запчасти для космолётов поставляла.

А вот глава города говорит что у нас Европейский-достойный город.

Гость|05.07.2017 11:29|

Это говорит о том что отношение к работе не поменялось за последние 20 лет. Очень печально что время это деньги до руководитель не доходит. Разгильдяйское и бесхозяйственное отношение везде и всюду. В итоге жить в таком государстве небезопасно.

Гость|05.07.2017 11:31|

Да нафиг вообще эта вода горячая нужна?Намного дешевле купить бойлер литров на 80 и перестать платить за бешенный тариф.

Гость|05.07.2017 11:39|

Вообще то горячую воду отключили в канун Дня Победы с 7 мая, побоялись, что граждане встретят праздник с удобствами.

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Имя: Гость
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