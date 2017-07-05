05.07.2017 | 10:36

С 16 мая отключена горячая вода во многих жилых домах на Южной Поляне. На дверях подъездов тогда появились объявления: «В связи в ремонтными работами ПАО ЦТП отключено горячее водоснабжение до 30 июня 2017 года».

Пензенцы стали возмущаться: жить без горячей воды полтора месяца некомфортно, особенно семьям с маленькими детьми.

«Мы в живем в XXI веке! Как это вообще возможно? Да, ремонт магистральных сетей необходим, но есть в конце концов норма СанПиН: в период ежегодных профилактических ремонтов отключение систем горячего водоснабжения не должно превышать 14 суток!» - жаловались местные жители, обращаясь в редакцию ИА «ПензаИнформ».

На соответствующий запрос в Госжилстройтехинспекции Пензенской области ответили, что по поводу отключения воды в этом районе инициирована проверка в отношении юридического лица.

Однако, когда наступило 30 июня, жители Южной Поляны поняли, что отключение воды на 46 дней, как было обещано, - это еще не худший вариант. Потому что помыться с комфортом им до сих пор не удается.

«Следовало насторожиться, когда в середине июня объявления с обещаниями вернуть воду 30 июня исчезли. Или когда я видела, в каком режиме трудятся рабочие и в каком количестве», - пожаловалась жительница улицы Калинина.

На портале «Открытая Пенза» в графе «Время, дата ликвидации» указано, что горячая вода на Южной появится 15 июля. Но дождливая погода, установившаяся в областном центре, вряд ли позволит рабочим уложиться и в этот срок.

«Нам уже сказали про 15 июля и вполголоса добавили, чтобы не ждали раньше 30-го. Конечно, они не успеют и к 15-му! Там в некоторых местах трубы новые привезли, а копать еще не начинали. И даже если успеют хотя бы к 30 июля, получится, мы будем без горячей воды 76 дней. Это просто хамское отношение к людям! А штрафы, которые наложат на организацию, ведущую работу, лично нам, местным жителям, как помогут?!» - возмутилась пензячка с улицы Калинина.