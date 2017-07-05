В Южном микрорайоне Кузнецка появится хоккейная площадка. Этапы ее строительства мэр города Сергей Златогорский обсудил с представителем инициативной группы Олегом Кириным во вторник, 4 июля.
Организовать еще одно хоккейное поле предложили жители дома № 62 на улице Победы. В настоящее время ведутся работы по подготовке грунта для строительства.
«На сегодняшний день в Кузнецке около 500 человек занимаются хоккеем. Скоро у них появится возможность тренироваться на новой хоккейной площадке», - сообщили в пресс-службе мэрии города.
Напомним: в Пензе также уделяется внимание созданию и реконструкции подобных площадок в микрорайонах. Так, в декабре 2016 года мэр города Виктор Кувайцев отметил, что жители с удовольствием проводят досуг на хоккейных площадках, особенно если они расположены недалеко от дома. По этой причине, как заметил градоначальник, нужно больше создавать таких социокультурных центров.
да че это новость ?