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Общество | В Кузнецке началось строительство новой хоккейной площадки

05.07.2017|10:58
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В Южном микрорайоне Кузнецка появится хоккейная площадка. Этапы ее строительства мэр города Сергей Златогорский обсудил с представителем инициативной группы Олегом Кириным во вторник, 4 июля.

Организовать еще одно хоккейное поле предложили жители дома № 62 на улице Победы. В настоящее время ведутся работы по подготовке грунта для строительства.

«На сегодняшний день в Кузнецке около 500 человек занимаются хоккеем. Скоро у них появится возможность тренироваться на новой хоккейной площадке», - сообщили в пресс-службе мэрии города.

Напомним: в Пензе также уделяется внимание созданию и реконструкции подобных площадок в микрорайонах. Так, в декабре 2016 года мэр города Виктор Кувайцев отметил, что жители с удовольствием проводят досуг на хоккейных площадках, особенно если они расположены недалеко от дома. По этой причине, как заметил градоначальник, нужно больше создавать таких социокультурных центров.

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Гость|05.07.2017 12:43|

да че это новость ?

Гость|05.07.2017 12:48|

Действительно, хрень какая-то, а не новость. Вот то что энтомологи выпустили жуков в парке, - вот новость так новость! Вся область рукоплещет!И безмерно гордится..то ли жуками, то ли энтомологами..Я, во всяком случае, очень горжусь.

Имя: Гость
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