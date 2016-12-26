26.12.2016 | 08:23

В воскресенье, 25 декабря, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев и начальник комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Наталья Озерова проверили работу хоккейных площадок в разных микрорайонах города.

Как рассказали ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе мэрии, на объекте на улице Вяземского, 25, заканчивается ремонт: в этом году было принято решение полностью заменить здесь борта. Летом 2017-го они будут покрашены.

Хоккейная площадка на проспекте Строителей, 52а, располагается на территории многопрофильной гимназии № 13 и содержится за счет собственных средств образовательного учреждения.

«Мы организовали прокат коньков, с 11:00 включаем музыку. Сюда приходят целыми семьями», - рассказала директор гимназии Елена Тымченко.

Вблизи спортивной площадки в микрорайоне Заря также обустроен пункт проката коньков. Она пользуется популярностью у местных жителей. В ближайшее время рядом построят горку.

«Радует, что у пензенцев есть желание с пользой для здоровья проводить свободное время. Особенно, если это можно делать, не выезжая из своего микрорайона. Поэтому нужно стараться создавать как можно больше таких социокультурных центров», - отметил Виктор Кувайцев по итогам объезда.