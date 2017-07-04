04.07.2017 | 14:43

На заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, состоявшемся в правительстве Пензенской области во вторник, 4 июля, шла речь о контроле за лекарственными средствами для животных.

Зампред Управления Россельхознадзора по Мордовии и Пензенской области Баграт Пирумов доложил, что в Сурском крае 270 хозяйствующих субъектов осуществляют обращение лекарственных средств для ветеринарного применения. Мониторинг качества этой продукции проводит отдел госветнадзора управления.

«Специалисты организуют плановые и внеплановые выездные мероприятия по контролю за обращением ветеринарных средств для животных. За шесть месяцев текущего года проведено 16 мероприятий, в том числе 3 плановые и 6 внеплановых проверок по заявлениям граждан», - доложил Баграт Пирумов.

Чаще всего выявляются такие нарушения, как отсутствие лицензии на осуществление фармацевтической деятельности, несоблюдение сроков годности товаров, хранение препаратов в одном помещении с моющими и дезинфицирующими средствами, а также торговля препаратами, не зарегистрированными в государственном реестре лекарственных средств для ветеринарного применения.

Административные штрафы на должностных лиц составили от 3 000 до 5 000 рублей.

Так, в январе при проверке сельхозкооператива в Колышлейском районе выяснилось, что ветеринарный препарат реализовывался при истекшем сроке годности. В апреле обнаружился факт хранения и реализации контрафактной ихтиоловой мази, не входящей в реестр ветпрепаратов, срок годности которой истек в 2014 году.

Решением арбитражного суда изъятые препараты были признаны контрафактными, они будут уничтожены.

У ряда препаратов выявлено несоответствие качества. К примеру, в одном из них содержание витамина А составляло лишь 60% от норматива, в другом - 32%. Вакцина для крупного рогатого скота была запрещена к применению из-за несоответствия концентрации водородных ионов pH, которое снижает качество товара.

Баграт Пирумов сообщил, что в конце прошлого месяца в Мокшанском районе у коров был обнаружен бруцеллез - заболевание, которого в Сурском крае долгое время не было. Больной скот забит на специализированном предприятии. А в прошлом году были зафиксированы случаи африканской чумы свиней.

«Вопрос обеспечения лекарственными препаратами актуален как для ветеринаров, так и для всего населения области», - подчеркнул председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.

Примечательно, что в июне сотрудники полиции изъяли 19 000 стограммовых флаконов спиртосодержащей жидкости, которую ранее не изымали. Это ветеринарный препарат, который предназначался явно не для лечения животных.

Как было отмечено, находятся люди, которые просто пьют такой препарат наравне с «Боярышником».