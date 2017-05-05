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Общество | На Юбилейной площади началось празднование Дня Победы

05.05.2017|13:01
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В Пензе праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, начались уже в пятницу, 5 мая.

В 13:30 на Юбилейной площади состоится парад курсантов артиллерийско-инженерного института. Там же организована выставка военной техники.

Затем в 14:00 в киноконцертном зале «Пенза» пройдет торжественное собрание и концерт, приуроченный к 72-й годовщине Победы.

Напомним: появилась программа торжеств, которые состоятся 9 мая. В праздновании Дня Победы будут задействованы все городские площадки.

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Гость|05.05.2017 13:30|

Не рановато ли? 5 мая 1945 еще вовсю шли военные действия.

Гость|05.05.2017 13:44|

Гость писал(a):

Не рановато ли? 5 мая 1945 еще вовсю шли военные действия.
Я Вам больше скажу. После 9 мая тоже во всю шли боевые действия! День Победы - огромный праздник. Его можно и дольше праздновать.

Гость|05.05.2017 13:46|

Гость писал(a):

Не рановато ли? 5 мая 1945 еще вовсю шли военные действия.
Г.К. Жуков: «Ночью 2 мая, в 1 час 50 минут, радиостанция штаба берлинской обороны передала и несколько раз повторила на немецком и русском языках: «Высылаем своих парламентеров на мост Бисмаркштрассе. Прекращаем военные действия».

А так в Чехословакии аж до 11 мая "страпались" (общевойсковые операции).

Гость|05.05.2017 13:48|

Гость писал(a):

Г.К. Жуков: «Ночью 2 мая, в 1 час 50 минут, радиостанция штаба берлинской обороны передала и несколько раз повторила на немецком и русском языках: «Высылаем своих парламентеров на мост Бисмаркштрассе. Прекращаем военные действия».
Тем не менее, когда акт о безоговорочной капитуляции был подписан?

Гость|05.05.2017 13:51|

Гость писал(a):

Тем не менее, когда акт о безоговорочной капитуляции был подписан?
Подписан 9 мая в 00:43 по московскому времени.

Вы новый год дольше праздновать хотите, а День Победы раньше времени начали по-вашему?

Гость|05.05.2017 13:55|

Гость писал(a):

Вы новый год дольше праздновать хотите, а День Победы раньше времени начали по-вашему?
Причем тут Новый Год? В моем представлении, это как праздновать заранее день рождения.

Гость|05.05.2017 14:00|

Нет, это не одно и тоже. Основные празднования будут 9 мая, а все парады, смотры и прочее - это приуроченные к празднику мероприятия.

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