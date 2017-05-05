05.05.2017 | 13:01

В Пензе праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, начались уже в пятницу, 5 мая.

В 13:30 на Юбилейной площади состоится парад курсантов артиллерийско-инженерного института. Там же организована выставка военной техники.

Затем в 14:00 в киноконцертном зале «Пенза» пройдет торжественное собрание и концерт, приуроченный к 72-й годовщине Победы.

Напомним: появилась программа торжеств, которые состоятся 9 мая. В праздновании Дня Победы будут задействованы все городские площадки.