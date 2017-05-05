05.05.2017 | 11:19

9 мая в Пензе состоятся мероприятия, посвященные празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В 8:00 стартует акция «Вахта памяти», которая пройдет на Мироносицком, Митрофановском, Ахунском кладбищах и у памятника «Проводы».

Основным местом проведения торжеств традиционно остается площадка у памятника Победы.

В 10:00 состоится благодарственный молебен в часовне Архангела Михаила, после этого, в 10:30, начнется шествие участников «Бессмертного полка».

С 11:30 до 12:30 пройдут торжественная церемония, митинг, парад курсантов артинститута и возложение цветов к монументу.

В 13:30 будет дан старт легкоатлетической эстафете, которая завершится в 15:00.

В сквере «Журавли» с 9:00 до 12:00 будет работать пункт отбора на военную службу города Пензы, затем, с 12:30 до 14:00, пройдет экскурсия по музею боевой техники под открытым небом.

«На Юбилейной площади с 13:20 до 20:00 все желающие могут посмотреть концерт, на котором выступят творческие коллективы города и области», - сообщили в пресс-службе мэрии Пензы.

С 20:00 до 22:00 пройдет театрализованное представление народного театра «Письма с фронта».

Праздничные мероприятия будут продолжаться до позднего вечера практически на всех городских площадках. В 18:50 Пенза присоединится к всероссийской минуте молчания, а в 22:00 на Юбилейной площади состоится салют.