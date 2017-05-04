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Общество | В Пензу привезли 10 тысяч пилоток для участников акции «Бессмертный полк»

04.05.2017|11:33
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В Пензу доставили 10 тысяч пилоток образца Великой Отечественной войны. Об этом в четверг, 4 мая, сообщил в своем микроблоге губернатор Иван Белозцерцев.

«Волонтеры раздадут их участникам акции «Бессмертный полк» 9 мая», - написал глава региона.

Напомним: 25 апреля было принято решение за счет внебюджетных источников приобрести 10 тысяч пилоток для участников праздничных торжеств.

В День Победы формирование колонны «Бессмертного полка» в Пензе начнется в 9:00 на улице Коммунистической. Оттуда она двинется по проспекту Победы до магазина «Василек», повернет и по проспекту Победы дойдет до улицы Карпинского.

Там колонна разделится на два части: одна продолжит движение по Карпинского, другая проследует вокруг Монумента воинской и трудовой славы и дойдет до улицы Ленина.

Участие в акции «Бессмертный полк», по предварительным расчетам, примут около 20 тысяч человек.

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Гость|04.05.2017 11:53|

очередная показуха!

Гость|04.05.2017 11:59|

Гость писал(a):

04.05.2017 11:53|

очередная показуха!

Лучше бы на нужное для воевавших в Отечественную и их вдов потратили бы. Пилотки ленточки. Обидно за павших в Отечественную.

Гость|04.05.2017 12:14|

если не за бюджет, то здорово, у барыг до 300 р, цена доходит, а тут бесплатно!

Гость|04.05.2017 12:43|

10 тысяч по 200 рублей, = 2 ляма.... лучше-бы ветеранам, адресовано помощь сделали или могилки в порядок привели.

Имя: Гость
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