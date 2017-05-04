04.05.2017 | 11:33

В Пензу доставили 10 тысяч пилоток образца Великой Отечественной войны. Об этом в четверг, 4 мая, сообщил в своем микроблоге губернатор Иван Белозцерцев.

«Волонтеры раздадут их участникам акции «Бессмертный полк» 9 мая», - написал глава региона.

Напомним: 25 апреля было принято решение за счет внебюджетных источников приобрести 10 тысяч пилоток для участников праздничных торжеств.

В День Победы формирование колонны «Бессмертного полка» в Пензе начнется в 9:00 на улице Коммунистической. Оттуда она двинется по проспекту Победы до магазина «Василек», повернет и по проспекту Победы дойдет до улицы Карпинского.

Там колонна разделится на два части: одна продолжит движение по Карпинского, другая проследует вокруг Монумента воинской и трудовой славы и дойдет до улицы Ленина.

Участие в акции «Бессмертный полк», по предварительным расчетам, примут около 20 тысяч человек.