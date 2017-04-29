29.04.2017 | 13:18

В День Победы, 9 мая, формирование колонны «Бессмертного полка» в Пензе начнется в 9:00 на улице Коммунистической. Оттуда она двинется по проспекту Победы до магазина «Василек», где повернет и по проспекту Победы дойдет до улицы Карпинского.

«Здесь колонна разделится на два части. Одна продолжит движение по улице Карпинского, другая проследует вокруг Монумента воинской и трудовой славы и дойдет до улицы Ленина», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Шествие «Бессмертного полка» пройдет в Пензе в пятый раз. Участие в нем, по предварительным расчетам, примут около 20 тысяч человек.

Подробности о подготовке акции, ее проведении и изготовлении плакатов с фотографиями родственников – участников Великой Отечественной войны, пензенцы могут узнать по круглосуточному телефону горячей линии 8-800-500-46-49.