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Общество | В Пензе в шествии «Бессмертного полка» примут участие 20 тысяч человек

29.04.2017|13:18
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В День Победы, 9 мая, формирование колонны «Бессмертного полка» в Пензе начнется в 9:00 на улице Коммунистической. Оттуда она двинется по проспекту Победы до магазина «Василек», где повернет и по проспекту Победы дойдет до улицы Карпинского.

«Здесь колонна разделится на два части. Одна продолжит движение по улице Карпинского, другая проследует вокруг Монумента воинской и трудовой славы и дойдет до улицы Ленина», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Шествие «Бессмертного полка» пройдет в Пензе в пятый раз. Участие в нем, по предварительным расчетам, примут около 20 тысяч человек.

Подробности о подготовке акции, ее проведении и изготовлении плакатов с фотографиями родственников – участников Великой Отечественной войны, пензенцы могут узнать по круглосуточному телефону горячей линии 8-800-500-46-49.

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Гость|29.04.2017 14:16|

Только властям не надо туда лезть тогда все пройдет спокойно и организованно.

Гость|29.04.2017 14:32|

Бедные бюджетники.

Имя: Гость
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