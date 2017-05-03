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Общество | В Пензе опахивают участки земли для противостояния пожарам

03.05.2017|09:55
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Во вторник, 2 мая, в Пензе были опаханы наиболее пожароопасные территории.

Напомним: на утреннем оперативном совещании в правительстве области начальник регионального управления МЧС Сергей Козлов сообщил, что с 29 апреля по 1 мая зарегистрировано 147 возгораний травы и мусора. Главный спасатель области возмутился тем, что пожароопасные территории не опахиваются, а имеющиеся минерализованные полосы нередко выполнены формально.

В тот же день по соглашению с Департаментом ЖКХ г. Пензы подрядная организация провела работу в Ахунах, в районе улицы Добролюбова, Новозападного кладбища, в Сосновке и на Барковке.

«Также организация занимается ремонтом и покраской шлагбаумов на въездах в лесные массивы, устанавливает информационные аншлаги с правилами поведения в лесу. По своей инициативе сотрудники предприятия установили более 10 скворечников вдоль дороги в Ахуны», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.

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