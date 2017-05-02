02.05.2017 | 09:23

На оперативном совещании, состоявшемся в правительстве Пензенской области во вторник, 2 мая, губернатор Иван Белозерцев вновь поднял тему пожаров.

«Несмотря на большую работу, что мы начали еще месяца полтора назад, предупреждая о грядущем пожароопасном периоде, за последнюю неделю в области было немало возгораний. Меня это очень тревожит, пожары приносят большую беду. Сухая трава горит, огонь приходит в населенные пункты, сгорают жилые дома. Их обитатели не виноваты - виноваты те люди, которые нарушили правила пожарной безопасности, отдыхая на природе», - конкретизировал глава региона.

Как доложил начальник ГУ МЧС России по Пензенской области Сергей Козлов, с 29 апреля по 1 мая зарегистрировано 147 возгораний травы и мусора. Чаще всего огнеборцам приходилось выезжать на ликвидацию возгораний в Пензе, Иссинском и Бессоновском районах.

«В микрорайоне Заря площадь возгорания составила 50 гектаров. Никто не принял никаких мер - ничего не опахано, а ветер сильный. В Мастиновке вчера чудом отстояли дачный поселок, и возгорание началось со свалки. Народ находится бездумном состоянии!» - возмутился Сергей Козлов.

По словам главного спасателя области, в районах почти нигде нет минерализованных полос, а имеющиеся зачастую выполнены формально.

Напомним: в 14 муниципальных образованиях, в том числе в Пензе, введен особый противопожарный режим. В это время действуют дополнительные правила безопасности: запрет на разведение костров для сжигания мусора, на посещение лесов и другие меры.

С 29 апреля по 1 мая в лесах Пензенской области потушено пять очагов природных пожаров. Возгорания были зафиксированы в Белинском, Шемышейском, Кузнецком и Пензенском районах. Сергей Козлов предупредил: в случае ухудшения ситуации он будет просить губернатора о введении особого противопожарного режима во всем регионе.

Иван Белозерцев поинтересовался, сколько протоколов было составлено за минувшую неделю на нарушителей противопожарных правил. Сергей Козлов назвал цифры: 17 - на руководителей, более 80 - на дачников.

«Давайте активизируем работу. На нас будут обижаться, что мы не даем шашлык пожарить в лесном массиве или рядом с населенным пунктом. Пусть лучше на нас обидятся, но мы сохраним жизни и дома людей», - завершил тему Белозерцев.