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Общество | Пензенцы смогут увидеть обновленный «Росток» 8 мая

03.05.2017|13:21
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Презентация обновленного «Ростка» запланирована 8 мая. Об этом заявил мэр Пензы Виктор Кувайцев во время выездного совещания на набережной Суры в среду, 3 мая.

В настоящее время поверхность фасадов стелы с барельефом и обелиска «Росток» очищена пескоструйным аппаратом, к концу недели район смотровой площадки выложат гранитными плитами и обустроят велодорожку.

«По периметру площадки установлено временное ограждение, которое специально к 9 Мая украсят баннером праздничной тематики. После Дня Победы его заменят на постоянное - из нержавеющей стали», - отметила заместитель главы администрации Пензы Ирина Ширшина.

Виктор Кувайцев поручил к 8 мая привести в порядок зеленую зону и организовать работу биотуалетов, так как набережная остается посещаемым объектом, хотя праздничный салют перенесен на Юбилейную площадь.

«Учитывая, что будет благоустраиваться нижняя прогулочная часть, для безопасности пензенцев на время строительных работ нужно отгородить лестничные спуски», - резюмировал градоначальник.

Напомним: работы на набережной начались 12 декабря. Реконструкция первой очереди будет окончена осенью 2017 года, работы второй начнутся в 2018-м.

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Гость|03.05.2017 13:49|

Даешь новую набережную в городе к открытию ЧМ по футболу!!! Только обязательно не только со стороны Ростка, но со стороны ул.Злобина! Набережная должна быть самая красивая в Поволжье и любимая своими горожанами,любимым местом отдыха! Скорее снесите все бараки от Муравейника до Бочки, и разбейте там сквер и парк с велосипедными и пешеходными дорожками! И не забудьте про бесплатный паркинг для авто

Гость|03.05.2017 13:51|

10 мая он развалится и будут выделены средства на его восстановление.

Гость|03.05.2017 13:53|

Что и требовалось доказать.

Как всегда ничего не успели.

После дня победы, опять всё как прежде. Мусор, техника и рабочие.

Гость|03.05.2017 13:53|

Обещали к 1 мая сделать, но сроки сорвали... А ул.Славы и сквер Славы по случаю праздника заасфальтируют, или все останется в ямах, как после бомбежки в Сталинграде? Лучше бы сквер Славы выложили тротуарной плиткой, а не всякие там улочки и проулочки

Гость|03.05.2017 13:53|

Чёрт побери этот проклятый футбол!!! Это не спорт! Это шоу-бизнес для животноводов! Массовое помешательство! Куда я попал??? Остановите мне планету...

Гость|03.05.2017 14:01|

penzainform.ru писал(a):

Презентация обновленного «Ростка» запланирована 8 мая. Об этом заявил мэр Пензы Виктор Кувайцев во время выездного совещания на набережной Суры в среду, 3 мая.
Это не может быть презентацией, ограждения нет а нет ограждения это как презентовать открытие отстроенного дома без стен.

Ох не навернулся бы кто.

Имя: Гость
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