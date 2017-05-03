03.05.2017 | 13:21

Презентация обновленного «Ростка» запланирована 8 мая. Об этом заявил мэр Пензы Виктор Кувайцев во время выездного совещания на набережной Суры в среду, 3 мая.

В настоящее время поверхность фасадов стелы с барельефом и обелиска «Росток» очищена пескоструйным аппаратом, к концу недели район смотровой площадки выложат гранитными плитами и обустроят велодорожку.

«По периметру площадки установлено временное ограждение, которое специально к 9 Мая украсят баннером праздничной тематики. После Дня Победы его заменят на постоянное - из нержавеющей стали», - отметила заместитель главы администрации Пензы Ирина Ширшина.

Виктор Кувайцев поручил к 8 мая привести в порядок зеленую зону и организовать работу биотуалетов, так как набережная остается посещаемым объектом, хотя праздничный салют перенесен на Юбилейную площадь.

«Учитывая, что будет благоустраиваться нижняя прогулочная часть, для безопасности пензенцев на время строительных работ нужно отгородить лестничные спуски», - резюмировал градоначальник.

Напомним: работы на набережной начались 12 декабря. Реконструкция первой очереди будет окончена осенью 2017 года, работы второй начнутся в 2018-м.