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Общество | Смотровую площадку вокруг «Ростка» отремонтируют к 1 мая

18.04.2017|15:15
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К 1 мая на набережной реки Суры в Пензе планируется завершить работы по благоустройству смотровой площадки вокруг стелы «Росток»: мощение камнем, подсветку монумента, установку ограждения. Сроки были озвучены на выездном совещании во вторник, 18 апреля.

Реконструкция набережной первой очереди, по словам вице-губернатора Валерия Савина, будет окончена осенью 2017 года. Работы второй очереди начнутся в 2018-м.

До наступления холодов будут реконструированы спуск к воде и пешеходная дорожка между мостами Дружбы и Бакунинским.

За это время предстоит вынести к Бакунинскому мосту Шелаховский коллектор, из которого в Суру попадает песок и грязь.

«На новом коллекторе будут установлены очистные сооружения. Конкурс состоялся, контракт на создание проектно-сметной документации заключен, на оплату работы выделено 5 млн 800 тыс. рублей», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Также решено перенести водопроводные сети, которые проходят вдоль набережной. На эти цели направляется 1 млн 600 тысяч рублей, проектно-сметную документацию подготовят к июлю.

После того как все инженерные работы будут выполнены, в целях изъятия земли под муниципальные нужды начнут расселять ближайшие жилые дома и нежилые объекты.

В 2018 году капитально отремонтируют верхнюю часть набережной, обустроят зеленую зону и амфитеатр на береговом склоне, резюмировали в пресс-службе.

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Гость|18.04.2017 15:38|

Да ладно, горячатся, как всегда. Декабрю к 31 бы успели

Гость|18.04.2017 15:39|

не верю

Гость|18.04.2017 15:40|

срать на этот росток!

главное храмик скорее достройте, попы уже достали своими концертами денег собирать!

Гость|18.04.2017 15:50|

Реконструкция набережной первой очереди, по словам вице-губернатора Валерия Савина, будет окончена осенью 2017 года. Работы второй очереди начнутся в 2018-м.

Так поджоги в этом году ещё будут?

Открытым текстом можно сказать?

Гость|18.04.2017 16:11|

а что, перинатальный центр открыли к 31-му марта?

Гость|18.04.2017 16:14|

Гость писал(a):

перинатальный центр открыли к 31-му марта?
там уже роды во всю идут!

Парочка дворовых собак без проблем окутилась на территории центра!

Гость|18.04.2017 16:14|

Гость писал(a):

Реконструкция набережной первой очереди будет окончена осенью 2017 год
Опять на всё лето на набережной срач останется?

Гость|18.04.2017 16:16|

И салют на набережную верните!

Имя: Гость
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