18.04.2017 | 15:15

К 1 мая на набережной реки Суры в Пензе планируется завершить работы по благоустройству смотровой площадки вокруг стелы «Росток»: мощение камнем, подсветку монумента, установку ограждения. Сроки были озвучены на выездном совещании во вторник, 18 апреля.

Реконструкция набережной первой очереди, по словам вице-губернатора Валерия Савина, будет окончена осенью 2017 года. Работы второй очереди начнутся в 2018-м.

До наступления холодов будут реконструированы спуск к воде и пешеходная дорожка между мостами Дружбы и Бакунинским.

За это время предстоит вынести к Бакунинскому мосту Шелаховский коллектор, из которого в Суру попадает песок и грязь.

«На новом коллекторе будут установлены очистные сооружения. Конкурс состоялся, контракт на создание проектно-сметной документации заключен, на оплату работы выделено 5 млн 800 тыс. рублей», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Также решено перенести водопроводные сети, которые проходят вдоль набережной. На эти цели направляется 1 млн 600 тысяч рублей, проектно-сметную документацию подготовят к июлю.

После того как все инженерные работы будут выполнены, в целях изъятия земли под муниципальные нужды начнут расселять ближайшие жилые дома и нежилые объекты.

В 2018 году капитально отремонтируют верхнюю часть набережной, обустроят зеленую зону и амфитеатр на береговом склоне, резюмировали в пресс-службе.