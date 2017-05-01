01.05.2017 | 11:44

В понедельник, 1 мая, в редакцию ИА «ПензаИнформ» обратилась горожанка Евгения Олеговна. Она сообщила, что в лесах области появились первые грибы.

«Сезон тихой охоты можно считать открытым. Уже появились первые строчки, правда, небольшие. Через несколько дней ждем сморчков», - поделилась Евгения Олеговна.

Сморчки имеют белую трубчатую ножку и коническую серую или рыжеватую шляпку. Как правило, эти грибы предпочитают лиственные леса - березняки и осинники.

А вот строчки имеют шарообразную шляпку, всю изрытую глубокими морщинами, сросшуюся с ножкой. В отличие от сморчков они могут содержать гиромитрин - яд, который не разрушается при термическом воздействии, а исчезает лишь на открытом воздухе.

Причем в одних строчках концентрация гиромитрина бывает высокой, в других гораздо меньше или вообще отсутствует. Поэтому употребление в пищу строчков несет в себе некоторую степень риска.

Женщина напомнила, что грибникам не стоит забывать об элементарных правилах. Так, нужно брать в лес воду, предупреждать родственников о своих планах и стараться точно объяснить близким, куда именно вы планируете поехать. Нельзя забывать и о средстве связи в случае чрезвычайной ситуации.

Евгения Олеговна также отметила, что в лесу сейчас очень много клещей. Необходимо принять все меры, чтобы обезопасить себя от нападения членистоногих.

Напомним: в прошлом году первые грибы появились около 20 апреля. Некоторые грибники собирают дары леса не только для того, чтобы полакомиться и угостить близких, но и для продажи. Спрос на такой урожай у горожан достаточно высок.