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Общество | Иван Белозерцев поручил организовать постоянный контроль за ремонтом дорог

02.05.2017|09:53
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Во вторник, 2 мая, на оперативном совещании в правительстве Пензенской области губернатор Иван Белозерцев заявил, что настало время, когда нужно всерьез заняться ремонтом дорог, и попросил министра министр строительства и дорожного хозяйства региона Александра Гришаева доложить о ситуации.

Министр сообщил, что на сегодняшний день приведено в порядок около 160 тысяч кв. м полотна, на ямочном ремонте ежедневно трудятся до 400 рабочих. Всего нужно восстановить около 300 тысяч кв. м.

«В мае мы планируем закончить ямочный ремонт», - пообещал Александр Гришаев.

Что касается капитального ремонта, то в области 126 объектов, из них 83 проторгованы. Уже начались работы в Сердобском, Каменском, Сосновоборском, Камешкирском и других районах.

«По сельским дорогам: из восьми объектов пять прошли аукционы, на этой неделе приступим к работам», - объяснил министр.

На восстановление городских дорог в 2017-м планируется потратить больше, чем в прошлом году, - миллиард рублей. Половина этой суммы - деньги из федеральной казны, остальные из муниципального и областного бюджетов.

По словам Александра Гришаева, в Пензе, Засечном и Заречном прошли аукционы, контракты находятся в стадии оформления. Подготовительные работы ведутся, в ближайшее время начнется полным ходом капитальный ремонт.

«В целом по дорогам мы оцениваем ситуацию так: с поставленными задачами мы справимся. То, что намечено, обязательно сделаем. К 12 июня введем в эксплуатацию мост в Каменке, Свердловский - в конце третьего квартала - начале четвертого», - добавил министр.

Иван Белозерцев в свою очередь напомнил, что ставил задачу выйти на ремонт дорог как можно раньше, как только позволят погодные условия - в мае. Он подчеркнул, что контроль за качеством ремонта должен быть постоянным, чтобы сразу приглашать подрядчика исправлять недостатки, если таковые обнаружатся.

«Хочу также отметить, что на дорогах в Пензе все еще есть ямки. Пензадормосту нужно каждую неделю проезжать по городу и приводить в порядок дороги, потому что со временем эти ямы станут только больше», - поручил глава региона.

Также речь шла о том, что в текущем году будет рассмотрен проект ремонта тротуаров, которые планируется выложить плиткой, определятся источники финансирования.

«Плитка должна лежать не год-два, а потом разваливаться. Она должна быть хорошей, качественной», - заключил губернатор.

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Гость|02.05.2017 10:23|

penzainform.ru писал(a):

«Хочу также отметить, что на дорогах в Пензе все еще есть ямки.
Да ладно прям ямки, так - ямочки, ямульки...

Гость|02.05.2017 10:28|

penzainform.ru писал(a):

«Плитка должна лежать не год-два, а потом разваливаться. Она должна быть хорошей, качественной», - заключил губернатор.
Ага, ага и все чиновники должные иметь профильное высшее образование и отчитывать перед народом о проделанной работе.

Гость|02.05.2017 10:46|

Свежо предание, а верится с трудом...

Гость|02.05.2017 10:50|

уже полили 4,5 млр., денег нет ямки заделывать, а те которые заделали в этом году уже вываливаются.

а чудо-машину уже с месяц не видно

Имя: Гость
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