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Общество | Губернатор поручил выложить тротуары в центре Пензы плиткой

17.04.2017|10:19
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На оперативном совещании в областном правительстве, состоявшемся в понедельник, 17 апреля, обсуждалась тема благоустройства Пензы.

По мнению губернатора Ивана Белозерцева, в городе очень много грязи и песка, внутридворовые территории в порядок не приведены, управляющие компании ими не занимаются.

«Я видел в новостях, что в Московской области один раз свалили самосвал мусора у храма, и через несколько недель там образовалась районная свалка. Нам нельзя такого допускать», - заявил глава региона.

Иван Белозерцев подчеркнул, что ситуацию нужно жестко отслеживать: должны составляться протоколы, применяться штрафные санкции.

Кроме того, мусор следует вывозить в специально отведенные для этого места. Водители самосвалов должны понимать: если они вывалят отходы в неустановленном месте, то лишатся работы.

Обращаясь к главе администрации Пензы Виктору Кувайцеву, губернатор поручил до 1 мая создать несколько бригад по укладке плитки на тротуарах в центре города, определить объемы ремонта, его стоимость и сроки.

«Если нужны специалисты, обращайтесь за помощью. По финансам давайте думать, но делать нужно. На Кирова сделали - и нам понравилось, и людям понравилось», - отметил Иван Белозерцев.

Губернатор подчеркнул, что надо использовать плитку местного производства: пусть будет чуть дороже, но качественно и красиво.

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Гость|17.04.2017 10:43|

В сквере Белинского напротив драм театра выложили плиткой к юбилею. Сейчас много там уже ее раскрошилось. Да и за остановкой центральный рынок у Сити-обувь плитка уехала.

Гость|17.04.2017 10:45|

Кто на плитке в Пензе заработает? Наверное, не Собянин.

Гость|17.04.2017 10:55|

penzainform.ru писал(a):

Губернатор подчеркнул, что надо использовать плитку местного производства: пусть будет чуть дороже, но качественно и красиво.
Почему местная чуть дороже? % эдак на 86

penzainform.ru писал(a):

Обращаясь к главе администрации Пензы Виктору Кувайцеву, губернатор поручил до 1 мая создать несколько бригад по укладке плитки на тротуарах в центре города, определить объемы ремонта, его стоимость и сроки.
И почему снова как и с кинотеатрами непоследовательность?

Собрали бригады, а потом давай считать сколько денег надо.

Может в дом отдыха на пару неделек?

Гость|17.04.2017 10:55|

К перинатальному центру, цирку и собору плитку положить не забудьте, а то центр города грязь да заборы обшарпанные.

Гость|17.04.2017 10:58|

Я готов ложить и поставить эту плитку по цене в 3 раза менее чем будет в смете !

Гость|17.04.2017 11:02|

Не забудьте уложить плитку над трубами, чтоб к осени её перекопать и никаких претензий к качеству работ и плитки уже нельзя будет выставить. Идеальная схема отмывки

Гость|17.04.2017 11:13|

Московская, то уже рассыпается и уходит в глубину.

Гость|17.04.2017 11:23|

Гость писал(a):

Не забудьте уложить плитку над трубами, чтоб к осени её перекопать и никаких претензий к качеству работ и плитки уже нельзя будет выставить. Идеальная схема отмывки
какие же вы паранойки, у вас везде отмывка, да не надо отмывать что-то. отмывают только большие, очень большие суммы.

на жтом просто тупо зарабатывают, и откатывают - все. Но откатывать с плитки? ахах, сколько 100-200 тыс? Смешно

Гость|17.04.2017 11:24|

У пензенских производителей плитки нет хорошего качества, а зачем заранее класть некачественную, для заработка не только плиточников. Заборы уже построили вдоль дорог не кому не нужные кроме тех кто выделяет деньги на их обслуживание;мойка, покраска, ремонт и т.д.

Гость|17.04.2017 11:25|

Опять верёвка-мочало."Новая метла",а схемы всё те-же.Правильно,а чего велосипед-то изобретать."Руби капусту,коль в огороде густо-"НАГЛЕЦЫ!Ну подза@бли уже своей простотой.Было бы качество закупаемой плитки соответствовавшее нашим климатическим условиям,хрен с ней,положили и забыли,ан нет,не выгодно это.Нужно с показухой в СМИ,с помпезностью отпиариться и гавёшку городу впарить.А потом эту гавёшку на другую гавёшку поменять за денежку и не маленькую,и так по кругу.Суки.Нажрутся когда нибудь!?

Гость|17.04.2017 11:26|

Гость писал(a):

Я готов ложить и поставить эту плитку по цене в 3 раза менее чем будет в смете !
Но без воровских откатов !

Гость|17.04.2017 11:29|

Лучше бы ограждение у дороги вдоль домов на улице Кирова 67,69,71 поставили. И видеокамеры - на пешеходов едут прямо под запрещающий для водителей сигнал светофора.

Гость|17.04.2017 11:32|

Гость писал(a):

какие же вы паранойки, у вас везде отмывка, да не надо отмывать что-то. отмывают только большие, очень большие суммы.

на жтом просто тупо зарабатывают, и откатывают - все. Но откатывать с плитки? ахах, сколько 100-200 тыс? Смешно

С такими знаниями да на свободе...

Гость|17.04.2017 11:34|

Сделали бы лучше набережную в городе, да дороги все заасфальтировали. А то не знают уже: где, как, сколько и на чем можно отмыть денег. Без плитки мы проживем еще год-другой, а вот без дорог, цирка, перинатального центра, набережной, Свердловского моста и расширения ул.Антонова - пожалуй нет!!! Одно очковтерательство, лишь бы не видеть и не делать главного и глобального!

Гость|17.04.2017 11:35|

Накуя!?

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