17.04.2017 | 10:19

На оперативном совещании в областном правительстве, состоявшемся в понедельник, 17 апреля, обсуждалась тема благоустройства Пензы.

По мнению губернатора Ивана Белозерцева, в городе очень много грязи и песка, внутридворовые территории в порядок не приведены, управляющие компании ими не занимаются.

«Я видел в новостях, что в Московской области один раз свалили самосвал мусора у храма, и через несколько недель там образовалась районная свалка. Нам нельзя такого допускать», - заявил глава региона.

Иван Белозерцев подчеркнул, что ситуацию нужно жестко отслеживать: должны составляться протоколы, применяться штрафные санкции.

Кроме того, мусор следует вывозить в специально отведенные для этого места. Водители самосвалов должны понимать: если они вывалят отходы в неустановленном месте, то лишатся работы.

Обращаясь к главе администрации Пензы Виктору Кувайцеву, губернатор поручил до 1 мая создать несколько бригад по укладке плитки на тротуарах в центре города, определить объемы ремонта, его стоимость и сроки.

«Если нужны специалисты, обращайтесь за помощью. По финансам давайте думать, но делать нужно. На Кирова сделали - и нам понравилось, и людям понравилось», - отметил Иван Белозерцев.

Губернатор подчеркнул, что надо использовать плитку местного производства: пусть будет чуть дороже, но качественно и красиво.