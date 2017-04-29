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Общество | В Пензе прошел традиционный общегородской субботник

29.04.2017|16:08
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Вокруг спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена» ни соринки. Это результат генеральной уборки, которая проводилась в течение месячника по благоустройству.

«Я думаю, что сегодня наши спортивные объекты и территория вокруг них полностью готовы к летнему сезону», - отметил министр физической культуры и спорта области Григорий Кабельский.

В день общегородского субботника Пенза напоминала большой муравейник. Жители областного центра с метлами, граблями и лопатами старались сделать родной город чище и красивее.

На улице Карпинского в земле копошился VIP-десант. Губернатор посадил ель, чиновники всех уровней власти внесли свою лепту в благоустройство Пензы.

«Для всех нас важно принимать участие в субботниках. Я думаю, что каждый человек, который приводит территорию, где он живет, в порядок, получает удовлетворение», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Продолжается благоустройство сквера Бессмертного полка.

«Предполагается закончить мощение плиткой уже 1 мая. Потом установят лавочки и урны», - уточнил начальник отдела городского дизайна и среды Сергей Петров.

Торжественное открытие сквера состоится 8 мая в 17:00.

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Гость|29.04.2017 18:38|

На славу потрудились. Молодцы. Вот убирать мусор у нашего правительства на отлично получается.

Гость|29.04.2017 19:11|

33 жалобы на грязь и мусор в ЖК " Сурский квартал" заявляла - ноль внимания! И почему жители должны убирать после помойки под названием "блошиный рынок" в Терновке? Вся грязь оттуда - бумага, ящики, пакеты, бутылки! Нечего ели сажать, приходите к нам , в свинарнике некому убраться!

Гость|29.04.2017 19:22|

На берегу Суры, за заводом "Пензмаш",полно шприцов.

Гость|29.04.2017 19:23|

Здорово что сегодня вся спортивная общественность вышла субботник!!!!! Мы трудились на велолыжероллерной трассе в Ахунах!!!! Здорово!!!! Потом пришли туда дети и их родители!!!!! Вместо мы сможем достичь много!!!!

Гость|29.04.2017 19:43|

Чисто там,где не сорят!!!!

Гость|29.04.2017 19:51|

Гость писал(a):

На берегу Суры, за заводом "Пензмаш",полно шприцов.
Какой идиот будет подбирать спидозные шприцы?

Гость|29.04.2017 19:55|

Субботник-ПОКАЗУХА! Пыль в Глаза, в СМИ-лапша на уши. Спасибо участникам за доброе дело.

Гость|29.04.2017 19:58|

На следующей неделе во сколько будет?

Гость|29.04.2017 20:39|

опять на дармовщинку выехали , как они деньги жалеют на дворников.

Гость|29.04.2017 20:59|

Гость писал(a):

Субботник-ПОКАЗУХА! Пыль в Глаза
Пыль в глаза и в прямом смысле. Невозможно по улицам города пройти, песком и пылью заносит. Интересно, песок когда убирать будут в городе?

Гость|29.04.2017 21:14|

Зимой с помпой рапортуют о десятках тонн песка высыпаных на дороги за сутки, а убирать ветер будет?

Гость|29.04.2017 21:49|

За какие заслуги первомайском району гранд в 500 тыс,ул.ростовская,ивановская дороги нет,вместо тротуаров деревянные мостки,уважаемые городские чиновники,просим приехать посмотреть на это безумие,а не гранды раздавать,после дождя люди бросаются свои машины на проезжей части,дорога на ивановской отсутствует

.обещали восстановить в апреле,а апрель прошел.

Гость|29.04.2017 21:55|

Реально страна дураков.С них за это три шкуры дерут,а они заплатив,их работу ещё выполняют.Алёши с Бугуёвки за всё уплочено.

Гость|29.04.2017 22:03|

Ждём нетрадиционный субботник.

Гость|29.04.2017 22:04|

Больше нигде не выходили на субботник одна показуха

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