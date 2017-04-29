29.04.2017 | 10:55

В Пензе разработают макет размещения на территории города символического футбольного мяча. Соответствующее поручение управлению градостроительства и архитектуры дал глава администрации Виктор Кувайцев в пятницу, 28 апреля.

Размещение символа приурочат к чемпионату мира и празднованию столетия пензенского футбола, которые состоятся в 2018 году.

После разработки макета управлению градостроительства и архитектуры предстоит обсудить его на заседании градостроительного совета.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи, Ростове-на-Дону и соседнем с Пензой Саранске.

Планируется, что Пензенская область разместит часть болельщиков, которые посетят футбольные матчи в Мордовии, а стадион «Зенит» станет тренировочной площадкой для одной из команд-участниц. В настоящее время там ведутся строительные работы.