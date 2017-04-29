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Общество | К 2018 году в Пензе установят символический футбольный мяч

29.04.2017|10:55
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В Пензе разработают макет размещения на территории города символического футбольного мяча. Соответствующее поручение управлению градостроительства и архитектуры дал глава администрации Виктор Кувайцев в пятницу, 28 апреля.

Размещение символа приурочат к чемпионату мира и празднованию столетия пензенского футбола, которые состоятся в 2018 году.

После разработки макета управлению градостроительства и архитектуры предстоит обсудить его на заседании градостроительного совета.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи, Ростове-на-Дону и соседнем с Пензой Саранске.

Планируется, что Пензенская область разместит часть болельщиков, которые посетят футбольные матчи в Мордовии, а стадион «Зенит» станет тренировочной площадкой для одной из команд-участниц. В настоящее время там ведутся строительные работы.

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Гость|29.04.2017 11:18|

Глобус обтяните на время под мяч. А эти деньги которые останутся например месяц проезд бесплатный для пенсионеров.. Я бы так сделал если был бы губером. У нас памятников и так много.

Гость|29.04.2017 11:22|

Вообще глобус универсальный памятник. Его обыгровать верней дизайн менять при современных технологиях можно каждый день. И для бюджета не накладно и зарабатывать можно да даже нужно для бюджета доход. Пусть работает на тот же бесплатный проезд.

Гость|29.04.2017 11:24|

Может с мячиком повременить? Всякое может случится, а то этот мячик может оказаться памятником напрасно потраченным деньгам.

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Американцы предложили перенести чемпионат мира по футболу, который пройдет в России в 2018 г., в другую страну.

Фото: Мария Антипина/ ТАСС

Сенатор из США, член Демократической партии Ричард Блюменталь направил письмо главе ФИФА Джании Инфантино и просит его пересмотреть проведение ЧМ-2018 в России, сообщает ТАСС.

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Политик призывает провести футбольный праздник в других странах, которые вместе с Россией претендовали на проведение чемпионата мира. При этом американец пообещал, что найти замену поможет Федерация футбола США.

Гость|29.04.2017 11:35|

Остановки благоустройте сначало

Гость|29.04.2017 11:37|

Кинуть на бабки нас хочет. А ведь могут если сильно захотят , и трампик нам очередную какашку подложит, вот такого „ друга " по несчастью приобрели.

Имя: Гость
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