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Общество | На стадионе «Зенит» обустроят два контрольно-пропускных пункта

23.04.2017|12:48
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Вопрос безопасности спортсменов и болельщиков обсудили на посвященном реконструкции стадиона «Зенит» совещании, которое состоялось в субботу, 22 апреля.

Как доложил начальник Управления капитального строительства г. Пензы Игорь Умнов, административное здание строится с учетом разделения потоков: ни спортсмены, ни болельщики, ни представители прессы не будут пересекаться.

Кроме того, на стадионе обустроят два контрольно-пропускных пункта для обеспечения безопасности.

«В настоящее время на объекте ведутся работы по подготовке песчаного основания футбольных полей и его уплотнения, а также по устройству монолитных стен подвала, колонн административного здания. Строители приступили к прокладке дренажных систем. Выполнены демонтаж опор освещения, трибун, ограждения мини-футбольных полей и теннисных кортов, детской тренажерной площадки, также проведены работы по устройству фундамента под трибуны», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Так как после проведения чемпионата мира стадион будет активно использоваться, решено уже сейчас продумать обустройство ведущих к нему пешеходных дорожек. Проработать этот вопрос, а также изменение радиуса поворота к объекту предстоит заместителю мэра Юрию Ильину и директору Департамента ЖКХ г. Пензы Андрею Скрипкину.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи, Ростове-на-Дону и соседнем с Пензой Саранске.

Планируется, что Пензенская область разместит часть болельщиков, которые посетят футбольные матчи в Мордовии, а стадион «Зенит» станет тренировочной площадкой для одной из команд-участников.

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