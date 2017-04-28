28.04.2017 | 10:00

За три месяца 2017 года в Пензенской области зарегистрировано пять случаев бешенства животных. Это на девять случаев меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Бешенство животных выявлено в Бековском, Шемышейском, Бессоновском и Лунинском районах. При этом такой диагноз поставлен трем кошкам, одной лисе и одной собаке.

«За медицинской помощью по поводу укусов (ослюнений), нанесенных животными, обратилось 628 жителей Пензенской области, включая г. Заречный (46,3 на 100 тысяч населения). Дети до 14 лет составили 19,9% в структуре пострадавших (125 человек - 68,9 на 100 тысяч детского населения)», - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Отмечается, что в 2017 году люди стали обращаться к врачам по поводу укусов животными на 15,2% чаще, чем в прошлом. Случаев гидрофобии у населения не зарегистрировано.