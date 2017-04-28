28.04.2017 | 13:45

В выходные и праздничные дни жителям Пензенской области в полном объеме будет оказываться скорая медицинская помощь, а также специализированная в круглосуточных стационарах. А вот порядок работы амбулаторно-поликлинического звена медицинских организаций изменится. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

29 апреля и 6 мая врачи-специалисты будут вести прием по расписанию субботы. Напомним: также 29 апреля пройдет субботняя акция - пациентов примут колопроктологи, сосудистые хирурги и педиатры.

30 апреля, 1, 7, 8 и 9 мая в поликлиниках будут работать кабинеты неотложной медицинской помощи, в том числе по выписке лекарственных средств и выдаче листков нетрудоспособности.

Контакт-центр записи к специалистам работает 29, 30 апреля, а также 1, 6, 7, 8 и 9 мая. Записаться на прием можно с 8:00 до 16:00, вызвать врача на дом - с 8:00 до 14:00. Для взрослых жителей Пензы запись и вызов врача производится по телефонам 999-130 или 8-937-431-54-40, для детей - 990-130 или 8-937-412-60-29.