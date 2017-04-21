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Общество | 19 жителей Пензенской области пострадали от укусов клещей

21.04.2017|11:37
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В 2017 году на территории Пензенской области зафиксировано 19 пострадавших от укусов клещей, семь из них - дети в возрасте до 14 лет.

Обращения жителей региона регистрируются с 25 марта. По состоянию на 20 апреля лабораторно исследованы 13 членистоногих, снятых с людей. Возбудители инфекций в пробах не обнаружены.

Также в январе - феврале 2017-го у двух пензенцев диагностировали иксодовый клещевой боррелиоз, заражение которым произошло в июле - октябре прошлого года.

Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора отмечают, что против вирусного энцефалита прививают людей, занятых в гидромелиоративной, строительной, заготовительной, промысловой, геологической, изыскательской, экспедиционной, дератизационной, дезинсекционной, лесозаготовительной, лесоустроительной, озеленительной деятельности либо планирующих выезд в неблагополучные регионы. В настоящее время с начала эпидсезона привито 15 человек.

В регионе уже начали проведение акарицидных обработок территорий летних оздоровительных лагерей, мест массового отдыха и посещения людей. Кроме того, организованы мероприятия по профилактике инфекций, передающихся с укусом клеща.

Напомним: 25 марта в травмпункт областной клинической детской больницы им. Филатова обратились два ребенка 2008 года рождения. Оба укуса произошли в Пензе, в районе улицы Овражной и проезда Щербакова.

14 марта клещ укусил жительницу Вадинска. В прошлом году первый случай был зарегистрирован 29 марта.

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