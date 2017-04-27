27.04.2017 | 17:01

В среду, 26 апреля, в 12:50 в Пензенский пожарно-спасательный центр обратилась за помощью молодая мама, проживающая на улице Антонова. Женщина сообщила, что ненадолго вышла из дома, а ее шестилетний сын закрылся в квартире.

Самостоятельно открыть дверь пензячка не смогла, а мальчик на звонки и стук в дверь не отвечал. Особенно беспокоило горожанку то, что на плите греется чайник.

Прибывшие на место спасатели вскрыли дверь при помощи слесарного инструмента и обнаружили внутри квартиры крепко спящего мальчика.

Аналогичный случай произошел в тот же день в другом районе города - на улице Натальи Лавровой.

В 20:35 спасателям позвонил мужчина, который сообщил, что его двухлетний сын случайно закрыл входную дверь на задвижку, когда они с женой вышли на лестничную площадку.

Подъехавшие спасатели предоставили родителям доступ в квартиру, воспользовавшись слесарным инструментом.

«Ребенок не пострадал», - сообщается на сайте ППСЦ.