Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|25 апр 2017|10:38
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
+12oC
Завтра | Облачно |
  60.85  |  $  56.08
 

Общество | В Пензенской области за 3 месяца умерли 30 ВИЧ-инфицированных

25.04.2017|10:07
Печать

Управление Роспотребнадзора обнародовало данные об эпидситуации по ВИЧ-инфекции в Пензенской области за первый квартал 2017 года.

За 3 месяца среди постоянного населения региона было выявлено 96 новых случаев заражения, это на 4,2% меньше, чем за тот же период 2016-го. Среди всех групп населения зафиксировано 118 случаев ВИЧ-инфекции.

«Наибольшие показатели впервые выявленной заболеваемости по итогам 3 месяцев 2017 года зарегистрированы в Малосердобинском (22,0 на 100 тысяч жителей), Бессоновском (16,8), Колышлейском (16,3), Кузнецком (16,0), Пензенском (12,3) районах и в г. Пензе (12,2)», - уточнили в Роспотребнадзоре.

Чаще всего она фиксировалась в возрастных группах 30-39 и 40-49 лет. Превалирует заражение половым путем при гетеросексуальных контактах и при парентеральном введении наркотических препаратов.

В течение квартала в Пензенской области умерли 30 ВИЧ-инфицированных.

Напомним: заместитель главврача клинического центра специализированных видов медпомощи Сергей Олейник сообщил, что в этом году заболеваемость ВИЧ в Кузнецке достигла рекордного для области показателя эпидемии - 160 на 100 тысяч населения. По его мнению, в последующем положение только ухудшится: «Генерализация в городе началась, ВИЧ уверенно распространяется половым путем».

0
0
0
0
Гость|25.04.2017 10:24|

спасибо за стабильность

Гость|25.04.2017 10:29|

Пишите 30-49!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!