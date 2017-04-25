25.04.2017 | 10:07

Управление Роспотребнадзора обнародовало данные об эпидситуации по ВИЧ-инфекции в Пензенской области за первый квартал 2017 года.

За 3 месяца среди постоянного населения региона было выявлено 96 новых случаев заражения, это на 4,2% меньше, чем за тот же период 2016-го. Среди всех групп населения зафиксировано 118 случаев ВИЧ-инфекции.

«Наибольшие показатели впервые выявленной заболеваемости по итогам 3 месяцев 2017 года зарегистрированы в Малосердобинском (22,0 на 100 тысяч жителей), Бессоновском (16,8), Колышлейском (16,3), Кузнецком (16,0), Пензенском (12,3) районах и в г. Пензе (12,2)», - уточнили в Роспотребнадзоре.

Чаще всего она фиксировалась в возрастных группах 30-39 и 40-49 лет. Превалирует заражение половым путем при гетеросексуальных контактах и при парентеральном введении наркотических препаратов.

В течение квартала в Пензенской области умерли 30 ВИЧ-инфицированных.

Напомним: заместитель главврача клинического центра специализированных видов медпомощи Сергей Олейник сообщил, что в этом году заболеваемость ВИЧ в Кузнецке достигла рекордного для области показателя эпидемии - 160 на 100 тысяч населения. По его мнению, в последующем положение только ухудшится: «Генерализация в городе началась, ВИЧ уверенно распространяется половым путем».