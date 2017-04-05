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Общество | Сергей Олейник назвал показатели по ВИЧ в Кузнецке рекордными

05.04.2017|12:03
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Во вторник, 4 апреля, заместитель главврача клинического центра специализированных видов медпомощи Сергей Олейник сообщил в личном блоге о ситуации по ВИЧ во втором по величине городе региона, куда специалисты из Пензы прибыли, чтобы оценить качество работы СПИД-кабинета.

«В этом году заболеваемость в Кузнецке достигла рекордного для области показателя эпидемии - 160 на 100 тысяч населения», - написал врач.

Сергей Олейник заметил, что, по штампу журналистов, с 2001 года Кузнецк стали называть «город-СПИД». «И до сих пор за Кузнецком этот штамп числится, прилип к нему, как тавро на шкуре скотины - намертво, никаким наждаком не сведешь», - констатировал он.

Более того, Сергей Олейник заявил, что в последующем положение только ухудшится: «Генерализация в городе началась, ВИЧ уверенно распространяется половым путем».

Как считает Сергей Олейник, в этой связи следовало бы озаботиться ситуацией в областном центре. По его данным, с 2010 года в Пензе показатель заболеваемости вырос с 7 до 48 человек на 100 тысяч населения. Только 4 апреля в Центре СПИД диагноз «ВИЧ-инфекция» выставили еще двум беременным женщинам.

«Мой коллега (заведующий СПИД-кабинетом Владимир Ларионов. - Прим. ред.) считает, что еще лет десять Кузнецк сохранит сомнительную пальму первенства. По моему мнению, Пензе хватит двух-трех лет, чтобы догнать Кузнецк и порвать его, как Тузик грелку. Дурацкое соревнование, но свой прогноз я готов подтвердить расчетами», - заключил Сергей Олейник.

По мнению врача, проблеме уделяется недостаточно внимания. «После проведенного Координационного совета при правительстве Пензенской области мне показалось, что это в очередной раз «вышло» или выведено из сферы внимания правительства региона», - отметил Сергей Олейник.

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Гость|05.04.2017 12:42|

Город достойных-непростых людей.

Гость|05.04.2017 12:56|

Ай да Олейник, ай да молодец ! А чо он так радуется ?

Гость|05.04.2017 12:57|

За что ратует господин Олейник? Много спида-значит хорошая выявляемость, медики в Кузнецке пашут как папа Карло.

Гость|05.04.2017 12:59|

Кузнецк у Олейника как бельмо на глазу, надо же показать свою значимость и осведомленность, только на выходе-пшик. Займитесь Пензой

Гость|05.04.2017 13:00|

Скоро не кому будет похат ни как Карло мне как мало...

Гость|05.04.2017 13:11|

Нет никакого спида,дорогие мои!)))Всё это сказки пиндосов)))Продолжайте в том же духе,скрепные вы мои!

Гость|05.04.2017 13:15|

срочно переименовать Кузнецк в Спидоносск

Гость|05.04.2017 13:18|

Гость писал(a):

Нет никакого спида,дорогие мои!)))Всё это сказки пиндосов))
Дурочка, ты хоть книг, что ли почитала бы, начни с биологии за 5 класс и постепенно наращивай знания в этой области, что бы не казаться полной дурой на публике - заявляя такое !

Гость|05.04.2017 13:25|

Нет никакого спида,лопоухие вы мои)))Продолжайте в том же духе и без всяких вражеских резинок!

Гость|05.04.2017 13:28|

Спидоносные размножаются?

Гость|05.04.2017 13:42|

Этот радетель уже лет 20 "борется" против СПИДа. И где результат? Странная деятельность...

Имя: Гость
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