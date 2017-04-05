05.04.2017 | 12:03

Во вторник, 4 апреля, заместитель главврача клинического центра специализированных видов медпомощи Сергей Олейник сообщил в личном блоге о ситуации по ВИЧ во втором по величине городе региона, куда специалисты из Пензы прибыли, чтобы оценить качество работы СПИД-кабинета.

«В этом году заболеваемость в Кузнецке достигла рекордного для области показателя эпидемии - 160 на 100 тысяч населения», - написал врач.

Сергей Олейник заметил, что, по штампу журналистов, с 2001 года Кузнецк стали называть «город-СПИД». «И до сих пор за Кузнецком этот штамп числится, прилип к нему, как тавро на шкуре скотины - намертво, никаким наждаком не сведешь», - констатировал он.

Более того, Сергей Олейник заявил, что в последующем положение только ухудшится: «Генерализация в городе началась, ВИЧ уверенно распространяется половым путем».

Как считает Сергей Олейник, в этой связи следовало бы озаботиться ситуацией в областном центре. По его данным, с 2010 года в Пензе показатель заболеваемости вырос с 7 до 48 человек на 100 тысяч населения. Только 4 апреля в Центре СПИД диагноз «ВИЧ-инфекция» выставили еще двум беременным женщинам.

«Мой коллега (заведующий СПИД-кабинетом Владимир Ларионов. - Прим. ред.) считает, что еще лет десять Кузнецк сохранит сомнительную пальму первенства. По моему мнению, Пензе хватит двух-трех лет, чтобы догнать Кузнецк и порвать его, как Тузик грелку. Дурацкое соревнование, но свой прогноз я готов подтвердить расчетами», - заключил Сергей Олейник.

По мнению врача, проблеме уделяется недостаточно внимания. «После проведенного Координационного совета при правительстве Пензенской области мне показалось, что это в очередной раз «вышло» или выведено из сферы внимания правительства региона», - отметил Сергей Олейник.