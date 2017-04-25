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Общество | 29 жителей региона написали Тотальный диктант на отлично

25.04.2017|09:16
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В Пензенской области подвели итоги акции «Тотальный диктант». В 2017 году в ней приняли участие 425 человек.

«Диктант проводился на четырех площадках. В четвертый раз самое большое количество участников принял историко-филологический факультет ПГУ. Впервые диктант писали в стенах областной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова и в Пензенском артиллерийском инженерном институте. Во второй раз к акции присоединились районы области – диктант писали в Мокшане», - сообщила ИА «ПензаИнформ» координатор акции в Пензе Татьяна Михайлова.

В этом году в Сурском крае отмечается рекордное количество отличников: 29 жителей региона получили пятерки. Все они приглашены на церемонию награждения, которая состоится в субботу, 29 апреля, в 15:00 в ПГУ (ул. Лермонтова, 37, историко-филологический факультет, ауд. 357).

Для остальных участников акции будет проведена работа над ошибками. Каждый может забрать свою работу и задать вопросы экспертам.

«Члены экспертной комиссии подведут результаты акции, расскажут о типичных для Пензенской области ошибках», - добавила Татьяна Михайлова.

Напомним: 8 апреля пензенцы в четвертый приняли участие в Тотальном диктанте. Текст для проверочной работы в этот раз сочинил писатель, историк Леонид Юзефович.

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