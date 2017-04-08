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Общество | Пензенцы в четвертый раз написали Тотальный диктант

08.04.2017|18:40
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В четвертый раз пензенцы прошли тотальную проверку грамотности. Один из участников акции Александр Федорович не претендовал на звание отличника, для него было важно побыть среди молодежи и в очередной раз испытать свои возможности.

«Получал тройку и в прошлом, и в позапрошлом году. Мне этого достаточно. Но теперь хочется четверку», - отметил горожанин.

В Пензе работали сразу три пункта, где любой желающий, вооружившись ручкой и листком, мог написать проверочную. Ее в этот раз сочинил писатель, историк Леонид Юзефович. Тексты объединила тема «Город на реке». Пензе досталась Селенга в Улан-Удэ.

«Текст достаточно простой, пунктуация не такая уж мудреная, нам показалось, что стиль очень неплохой», - рассказала председатель экспертной комиссии Тотального диктанта Галина Канакина.

Узнать свою отметку можно будет после 12 апреля на сайте totaldict.ru/penza. Позже проведут работу над ошибками и наградят отличников.

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Гость|08.04.2017 19:07|

Это те кто не бал скорее всего на субботнике. Одно слово вшивая интеллигенция и бездельники. Лишь бы бумагу марать. А администрация области и города должна все убирать за них.

Гость|08.04.2017 19:22|

Пишу диктант каждый год,для меня это праздник!

Гость|08.04.2017 19:26|

Кувайцев на субботнике бревна таскат сквер облагораживат. А они диктант пишут лишь бы не работать. Стыды сплошные господа за Вас. Тяжелее ручки не поднимают.

Гость|08.04.2017 19:27|

penzainform.ru писал(a):

и наградят отличников.
А в магазинах отличникам скидки будут?

Гость|08.04.2017 19:45|

Да нет, мы с утра на субботник сходили, а в обед диктант написали. Вообще не трудно быть и трудолюбивым, и грамотным, и вежливым)))

Гость|08.04.2017 19:49|

У Танюши дел не мало.

Имя: Гость
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