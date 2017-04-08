08.04.2017 | 18:40

В четвертый раз пензенцы прошли тотальную проверку грамотности. Один из участников акции Александр Федорович не претендовал на звание отличника, для него было важно побыть среди молодежи и в очередной раз испытать свои возможности.

«Получал тройку и в прошлом, и в позапрошлом году. Мне этого достаточно. Но теперь хочется четверку», - отметил горожанин.

В Пензе работали сразу три пункта, где любой желающий, вооружившись ручкой и листком, мог написать проверочную. Ее в этот раз сочинил писатель, историк Леонид Юзефович. Тексты объединила тема «Город на реке». Пензе досталась Селенга в Улан-Удэ.

«Текст достаточно простой, пунктуация не такая уж мудреная, нам показалось, что стиль очень неплохой», - рассказала председатель экспертной комиссии Тотального диктанта Галина Канакина.

Узнать свою отметку можно будет после 12 апреля на сайте totaldict.ru/penza. Позже проведут работу над ошибками и наградят отличников.