23.04.2017 | 11:08

27 апреля в Пензенском епархиальном управлении на Советской площади пройдет очередное собрание регионального отделения Общества православных врачей России им. святителя Луки под председательством иеромонаха Феодора (Володина).

«Состоятся тренинги по обучению православных врачей правильному просвещению и ориентированию пациентов, желающих обратиться к Богу, тем самым способствуя не только физическому, но и духовному исцелению больных. Также будут рассмотрены вопросы связи заболеваний с греховной жизнью», - сообщили в пресс-службе епархии.

Перед собравшимися выступят психотерапевт Анатолий Загребаев, врачи УФСИН и центра крови. Принять участие в мероприятии приглашаются все желающие православные медики, оно начнется в 16:00.

Первое заседание регионального отделения общества православных врачей состоялось 11 февраля 2016 года, на нем было официально объявлено о регистрации организации.