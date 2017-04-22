22.04.2017 | 16:09

Губернатор Иван Белозерцев, председатель Законодательного собрания региона Валерий Лидин, главный федеральный инспектор по Пензенской области Дмитрий Каденков, члены областного правительства, глава Пензы Валерий Савельев и глава администрации города Виктор Кувайцев выразили соболезнования родным и близким Виктора Александровича Лазуткина, скончавшегося 22 апреля 2017 года на 68-м году жизни.

«Вся его жизнь и плодотворная деятельность были посвящены родному Сурскому краю. Известный и авторитетный политик, почетный гражданин Пензенской области, избиравшийся председателем Законодательного собрания региона и депутатом Государственной Думы РФ, он был прекрасным хозяйственником, который вкладывал сердце и душу в любую работу.

В сельском хозяйстве, в автодорожном строительстве, в государственном и муниципальном управлении Виктор Александрович всегда, на любом посту добивался высоких результатов, оправдывая доверие людей.

Он умел быть требовательным, но при этом всегда оставался внимательным и отзывчивым человеком.

Виктор Александрович любил Россию и Пензенскую область, был патриотом, отдававшим всего себя служению родной земле.

За свой профессионализм и целеустремленность, за неравнодушие и гражданскую позицию Виктор Лазуткин пользовался заслуженным авторитетом и признанием у тех, с кем ему когда-либо довелось работать и просто быть знакомым.

Виктор Александрович по праву входит в плеяду наших выдающихся земляков человеком легендарным, создававшим историю Пензенской области и ставшим ее частью.

Мы глубоко скорбим о безвременной кончине Виктора Александровича и выражаем искренние соболезнования его родным и близким.

Светлая память о Викторе Александровиче Лазуткине, человеке с большой буквы, навсегда сохранится в сердцах жителей Пензенской области!» - говорится в некрологе.