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Общество | Первые лица Пензенской области соболезнуют родным Виктора Лазуткина

22.04.2017|16:09
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Губернатор Иван Белозерцев, председатель Законодательного собрания региона Валерий Лидин, главный федеральный инспектор по Пензенской области Дмитрий Каденков, члены областного правительства, глава Пензы Валерий Савельев и глава администрации города Виктор Кувайцев выразили соболезнования родным и близким Виктора Александровича Лазуткина, скончавшегося 22 апреля 2017 года на 68-м году жизни.

«Вся его жизнь и плодотворная деятельность были посвящены родному Сурскому краю. Известный и авторитетный политик, почетный гражданин Пензенской области, избиравшийся председателем Законодательного собрания региона и депутатом Государственной Думы РФ, он был прекрасным хозяйственником, который вкладывал сердце и душу в любую работу.

В сельском хозяйстве, в автодорожном строительстве, в государственном и муниципальном управлении Виктор Александрович всегда, на любом посту добивался высоких результатов, оправдывая доверие людей.

Он умел быть требовательным, но при этом всегда оставался внимательным и отзывчивым человеком.

Виктор Александрович любил Россию и Пензенскую область, был патриотом, отдававшим всего себя служению родной земле.

За свой профессионализм и целеустремленность, за неравнодушие и гражданскую позицию Виктор Лазуткин пользовался заслуженным авторитетом и признанием у тех, с кем ему когда-либо довелось работать и просто быть знакомым.

Виктор Александрович по праву входит в плеяду наших выдающихся земляков человеком легендарным, создававшим историю Пензенской области и ставшим ее частью.

Мы глубоко скорбим о безвременной кончине Виктора Александровича и выражаем искренние соболезнования его родным и близким.

Светлая память о Викторе Александровиче Лазуткине, человеке с большой буквы, навсегда сохранится в сердцах жителей Пензенской области!» - говорится в некрологе.

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Гость|22.04.2017 16:31|

был настоящим коммунистом

Гость|22.04.2017 16:50|

Светлая память о, человеке с большой буквы, навсегда сохранится в сердцах 

Гость|22.04.2017 17:06|

Скорбим

Гость|22.04.2017 17:07|

Вечная память

Гость|22.04.2017 17:15|

Может праздничное восклицание его соратника "Христос Воскресе!" уберём и просто напишем "Обсуждение новости закрыто"

Будет разумно.

Гость|22.04.2017 17:17|

кто это?

Гость|22.04.2017 17:19|

Что творится? Сердечников на скорой толпами везут в больницу.Погода что ли действует? Вон какого не спасли,и врачи и лекарство все было доступно.Все мы смертны,здоровье это самое главное.Люди берегите друг друга.Вечная память.

Гость|22.04.2017 17:20|

Гость писал(a):

был настоящим коммунистом
Ленин: «Мы должны бороться с религией. Это – азбука всего материализма и, следовательно, марксизма.

А он по чему попам способствовал?

Гость|22.04.2017 17:25|

Гость писал(a):

А он по чему попам способствовал?
Ошиблось руководство облисполкома назначая его директором совхоза «Чапаевский»?

Имя: Гость
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