22.04.2017 | 13:39

На 68-м году жизни скончался бывший председатель Законодательного собрания Пензенской области Виктор Лазуткин. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев в субботу, 22 апреля, на своей страничке в Twitter.

«Ушел из жизни почетный гражданин Пензенской области Виктор Александрович Лазуткин. Это огромная потеря для нашего региона и страны. Глубочайшие соболезнования родным и близким. Мы скорбим вместе с вами. Виктор Лазуткин - это легенда области, человек, создававший ее историю», - пишет глава региона.

Некролог появился и на сайте регионального парламента. «Председатель Законодательного собрания пятого созыва Валерий Лидин, депутаты пятого и всех предшествующих созывов, коллектив аппарата Законодательного собрания выражают глубокие соболезнования по случаю безвременной кончины коллеги и товарища», - говорится в нем.

Виктор Александрович Лазуткин родился 18 апреля 1950 года в селе Высоком Башмаковского района. В 1972 году окончил с отличием инженерный факультет Пензенского сельскохозяйственного института.

После окончания вуза работал главным инженером, с 1973 г. - директором совхоза «Чапаевский», с 2000 г. занимал должность начальника государственного учреждения «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» («Поволжуправтодор», г. Пенза).

14 апреля 2002 г. был избран депутатом, 19 апреля - председателем Законодательного собрания Пензенской области третьего созыва (2002-2003 гг.), депутатом Государственной Думы РФ.

Виктор Александрович активно занимался благотворительностью, в том числе восстановлением храмов. Так, именно благодаря ему был отреставрирован храм Покрова Пресвятой Богородицы в селе Черкасском Колышлейского района.

В. А. Лазуткин был награжден медалью и памятным знаком «200 лет Министерства обороны», почетной грамотой и благодарностью председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ, памятной медалью «100 лет co дня учреждения Государственной Думы в России», почетным знаком «Во славу земли Пензенской», медалью ордена «За заслуги перед Пензенской областью».

В прошлом году ему было присвоено звание почетного гражданина Пензенской области.

18 апреля 2017 года Виктору Лазуткину исполнилось 67 лет.