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Общество | На благоустройство набережной Суры направят 70 млн рублей

21.04.2017|16:36
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В пятницу, 21 апреля, в администрации Пензы были подведены итоги отбора общественных территорий в программу «Формирование современной городской среды».

В комиссию, которая рассмотрела заявки, вошли представители общественных организаций, председатели уличных комитетов и советов домов, депутаты Заксобра и гордумы. Возглавил ее председатель общественного совета по вопросам ЖКХ Александр Калашников.

Заявки на включение в программу общественных территорий до 19 апреля принимало городское управление ЖКХ. Всего поступило 59 предложений. Из них 49 - за набережную Суры, одно - за территорию на улице Терновского, 190, остальные девять были оформлены с нарушениями.

«В результате оценки представленных предложений в муниципальную программу включается общественная территория «Набережная реки Суры». Протокол рассмотрения и оценки предложений будет размещен на официальном сайте в течение трех рабочих дней», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.

Всего на реализацию программы планируется направить 174 млн рублей, в том числе 104 млн на благоустройство дворов и 70 млн - на общественную территорию.

Напомним: прием заявок по дворовым территориям проводится до 24 апреля.

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