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Общество | От пензенцев ждут предложений по благоустройству территорий

04.04.2017|13:42
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Управление ЖКХ г. Пензы объявило о приеме предложений для включения дворовых и общественных территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования город Пенза на 2017 год».

Речь идет об участках, подлежащих благоустройству, сообщили в пресс-службе администрации.

Заявки подаются в установленной форме по адресу: улица Некрасова, д. 34, каб. 17. Предложения по общественным территориям можно также направлять на электронную почту gs-penza@mail.ru в отсканированном виде с соответствующей пометкой.

Документы по общественным территориям принимаются до 19 апреля, по дворовым - до 24 апреля.

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Гость|04.04.2017 13:55|

Начать нужно с ссылка на PenzaInform.ru

затем уволить всех, включая главаря банды в администрации, по проф непригодности !

Гость|04.04.2017 14:02|

Внимание! Предложение!

Я предлагаю ЖКХ выполнить свое предназначение, отработать полученные деньги и благоустроить ВСЕ городские территории.

Гость|04.04.2017 14:03|

Гость писал(a):

сделайте сквозной проезд по улице Бакунина. Раз не там построили новый путепровод (причина всем понятна), то хоть наберитесь власти и откройте Бакунина для проезда!
а это правильное предложение, только никто этого не сделает :(

Гость|04.04.2017 14:14|

Согнать всех жителей Пензы, плетьми, от 7 лет и старше, с утра до ночи пусть пашут, с каждого жителя собрать по 10 тысяч рублей для поддержания достойног уровня жизни пензенского правительства и иже оные, не согласных в лагеря.

Гость|04.04.2017 14:16|

Гость писал(a):

не согласных в лагеря.
А мы где живем?

Гость|04.04.2017 14:17|

На пересыльной пункте.

Гость|04.04.2017 14:29|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
сделайте сквозной проезд по улице Бакунина. Раз не там построили новый путепровод (причина всем понятна), то хоть наберитесь власти и откройте Бакунина для проезда!
а это правильное предложение, только никто этого не сделает :(
Очень затратное и противоестественное мероприятие:

1. Зона пешеходного пользования - растущий градостроительный фактор против

2. Рыночная торговля - необходимый кластер продовольственной безопасности

3. Территория интенсивного подземного подтопления, что препятствует переносу наружной части рынка и переходов через Бакунина под землю.

Гость|04.04.2017 14:33|

А ЧТО ВЛАСТЯМ РАНЬШЕ МЕШАЛО РЕАЛИЗОВАТЬ ТАКОЙ ПРОЕКТ? ЧТО МЭР НЕ ВИДЕЛ ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ? ЧЕМ ОНИ РАНЬШЕ ЗАНИМАЛИСЬ ?И ОПЯТЬ КОНКРЕТИКИ НЕТ ! 1. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ 2. ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО (ФАМИЛИЮ) 3 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА В СЛУЧАЕ НЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА .ДАЙТЕ ФАМИЛИИ С КОГО СПРАШИВАТЬ ? КОНКРЕТНО ........................

Гость|04.04.2017 14:38|

Убрать парковки с придомовых территорий.

Гость|04.04.2017 14:38|

Гость писал(a):

ДАЙТЕ ФАМИЛИИ С КОГО СПРАШИВАТЬ ? КОНКРЕТНО ........................
Да кто их поймет Кувайцев, Ильин, Гришин, Скрипкин у каждого куча подчинённых по одним и тем же участкам, с кого спрашивать?

Помните кто оказался виновен в том что Самаев не сдал декларацию а остальные неправильно заполнили?

Так и тут-"Примут к сведению"

Гость|04.04.2017 14:43|

Гость писал(a):

Убрать парковки с придомовых территорий.
Больной человек.

Гость|04.04.2017 14:49|

Сам ты больной человек Раньше машина ставили а гаражи. И правильно. Сейчас невозможно жить в таком шуме, дышать выхлопными газами!!!

Гость|04.04.2017 14:50|

penzainform.ru писал(a):

Речь идет об участках, подлежащих благоустройству, сообщили в пресс-службе администрации.
Т.е. есть участки, не подлежащие благоустройству?)

Гость|04.04.2017 14:53|

Вот некогда мне вашими бумажками заниматься и ходить по вашим этажам. Если уж это общественный сайт,то пусть передадут этому управлению жкх: за домом по адресу калинина 80 двадцать с лихом лет существовала детская площадка. на сегодняшний день там нет ничего кроме заросшей бурьяном территоии. и то спасибо местной управляющей компании в этом году там хоть кусты вырубили. Сделайте там нормальную,современную детскую площадку!Раньше со всех дворов туда дети приходили играть,а сейчас по этим кустам только алкаши да наркоманы шныряют.

Гость|04.04.2017 14:59|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Убрать парковки с придомовых территорий.
Больной человек.
поддерживаю. Разбить парковки вокруг домов, пока каждому жителю не достанется по одному паркоместу. Если необходимо убрать все газоны и зеленые зоны.

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Имя: Гость
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