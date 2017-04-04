04.04.2017 | 13:42

Управление ЖКХ г. Пензы объявило о приеме предложений для включения дворовых и общественных территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования город Пенза на 2017 год».

Речь идет об участках, подлежащих благоустройству, сообщили в пресс-службе администрации.

Заявки подаются в установленной форме по адресу: улица Некрасова, д. 34, каб. 17. Предложения по общественным территориям можно также направлять на электронную почту gs-penza@mail.ru в отсканированном виде с соответствующей пометкой.

Документы по общественным территориям принимаются до 19 апреля, по дворовым - до 24 апреля.