Управление ЖКХ г. Пензы объявило о приеме предложений для включения дворовых и общественных территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования город Пенза на 2017 год».
Речь идет об участках, подлежащих благоустройству, сообщили в пресс-службе администрации.
Заявки подаются в установленной форме по адресу: улица Некрасова, д. 34, каб. 17. Предложения по общественным территориям можно также направлять на электронную почту gs-penza@mail.ru в отсканированном виде с соответствующей пометкой.
Документы по общественным территориям принимаются до 19 апреля, по дворовым - до 24 апреля.
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