20.04.2017 | 12:22

В Заречном в связи с погодными условиями переносится открытие дачного сезона. Все рейсы в коллективные сады, запланированные на 22 и 23 апреля, отменены.

«Движение маршрутных автобусов на дачи стартует 29 апреля», - сообщается на портале «Заречье сегодня».

До 14 мая автобусы будут курсировать только по выходным и праздничным дням, а с 16-го числа - по рабочим дням и выходным.

Напомним: в Пензе движение транспорта по дачным муршрутам стартует 22 апреля. На одном из заседаний губернатор Иван Белозерцев обратил особое внимание на необходимость учитывать реальные погодные условия при организации перевозок.

С 1 мая дачный сезон открывается и в Кузнецке. Здесь автобусы будут возить горожан в Пионер, Зеленый Шум и Вишневку, а также в район Долгушина и санатория «Надежда».