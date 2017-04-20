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Общество | В Заречном открытие дачного сезона отложили на неделю

20.04.2017|12:22
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В Заречном в связи с погодными условиями переносится открытие дачного сезона. Все рейсы в коллективные сады, запланированные на 22 и 23 апреля, отменены.

«Движение маршрутных автобусов на дачи стартует 29 апреля», - сообщается на портале «Заречье сегодня».

До 14 мая автобусы будут курсировать только по выходным и праздничным дням, а с 16-го числа - по рабочим дням и выходным.

Напомним: в Пензе движение транспорта по дачным муршрутам стартует 22 апреля. На одном из заседаний губернатор Иван Белозерцев обратил особое внимание на необходимость учитывать реальные погодные условия при организации перевозок.

С 1 мая дачный сезон открывается и в Кузнецке. Здесь автобусы будут возить горожан в Пионер, Зеленый Шум и Вишневку, а также в район Долгушина и санатория «Надежда».

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Гость|20.04.2017 12:51|

Лоси не расстроятся

Гость|20.04.2017 13:11|

Значит и в Пензе перенесут

Имя: Гость
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