17.04.2017 | 12:28

В Кузнецке первый заместитель главы администрации Владимир Трошин рассказал об изменениях в системе организации дачных перевозок.

В этом году, чтобы добраться до своих участков, жителям второго по величине города области придется заплатить от 17 до 23 рублей. Себестоимость одной поездки - от 27 до 39 рублей, разница в цене будет компенсироваться за счет городского бюджета.

«В области дачные перевозки организованы только в Пензе и Кузнецке. При этом Пенза компенсирует часть затрат на перевозки не всем без исключения гражданам, как в Кузнецке, а лишь льготным категориям», - подчеркнул Владимир Трошин.

Автобусы будут возить горожан в Пионер, Зеленый Шум и Вишневку, а также в район Долгушина и санатория «Надежда».

«В этом году по маршруту на дачные массивы, находящиеся за селом Бутурлинка и в Козляковке, поездки организовываться не будут. Дачники станут передвигаться на рейсовом автобусе», - добавил Владимир Трошин.

Время и место отправления осталось прежним. Движение транспорта к дачным массивам начнется 1 мая и продлится до 30 сентября.