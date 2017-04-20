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Общество | В Пензе из-за погоды перенесли общегородской субботник

20.04.2017|12:06
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В Пензе из-за ухудшения погодных условий общегородской субботник переносится на 29 апреля. Об этом ИА «ПензаИнформ» сообщили в пресс-службе администрации областного центра в четверг, 20 апреля.

Соответствующее постановление подписал мэр Виктор Кувайцев.

Напомним: в Пензе с 17 марта по 30 апреля проходит месячник по благоустройству и санитарной очистке города. В его рамках проводятся еженедельные «санитарные пятницы», а также акции «Чистый лес», «Чистый берег», «Чистый родник» и др.

8 апреля в Пензе состоялся первый из запланированных общегородских субботников. Второй был намечен на 22 апреля, однако, согласно прогнозу синоптиков, в этот день в Пензе температура воздуха не поднимется выше пяти градусов тепла. Также ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

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Гость|20.04.2017 12:24|

А у нас?

Гость|20.04.2017 12:27|

А РАдоница У бюджетников у учителей и вдетских садах выходной?

Гость|20.04.2017 12:29|

месячник заканчивается - где посмотреть результаты?

Гость|20.04.2017 12:50|

29-го по прогнозу +20, на шашлыки понимаю , а суботник себе оставьте ...

Гость|20.04.2017 13:04|

вот засада,а уж было засобирался,утеплился,причастился.а тут такое..... перенесли значит

Гость|20.04.2017 13:04|

Субботник – труд бесплатный, а значит, по закону он может быть только добровольным. Принудительный труд запрещен и Конвенцией №105 Международной организации труда, и Конституцией РФ, и Трудовым кодексом.

Гость|20.04.2017 13:11|

Субботник дело хорошее и добровольное ,оно ещё идёт со времён начала советской власти прошлого столетия и рассчитано на энтузиазм,но в последнее время этот порыв превратился в обязаловку по уборке территорий после зимы,когда такие подснежники оттаивают,а главное что уже через неделю опять все усилия коту под хвост.

Гость|20.04.2017 13:11|

Гость писал(a):

Гость|20.04.2017 13:04|

Субботник – труд бесплатный, а значит, по закону он может быть только добровольным. Принудительный труд запрещен и Конвенцией №105 Международной организации труда, и Конституцией РФ, и Трудовым кодексом.

вот и я о том же СОВЕТСКАЯ власть у которой во главе угла был ЧЕЛОВЕК ТРУДА и с трудовыми субботниками осталась в далёком прошлом . теперь в стране во главе угла нажива и деньги, а значит за всё нужно платить . я согласен отработать в полную силу на субботнике но будьте добры тогда снизьте наполовину за этот месяц коммунальные выплаты например, а ломать спину не стану на вас товарищи угоро-буртаские чиновники и всякого рода паразитирующие депутаты бизнес-шакалы , вы своих жён любовниц детей мажоровпаразитов заставьтехоть раз в год поработать на благо города и народа а то их белые ручёнки не знают с какой стороны лопату держать нужно

Гость|20.04.2017 13:46|

Гость писал(a):

я согласен отработать в полную силу на субботнике но
Слабак.

Гость|20.04.2017 13:49|

Гость писал(a):

месячник заканчивается - где посмотреть результаты?
у себя во дворе

Имя: Гость
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