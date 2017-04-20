20.04.2017 | 12:06

В Пензе из-за ухудшения погодных условий общегородской субботник переносится на 29 апреля. Об этом ИА «ПензаИнформ» сообщили в пресс-службе администрации областного центра в четверг, 20 апреля.

Соответствующее постановление подписал мэр Виктор Кувайцев.

Напомним: в Пензе с 17 марта по 30 апреля проходит месячник по благоустройству и санитарной очистке города. В его рамках проводятся еженедельные «санитарные пятницы», а также акции «Чистый лес», «Чистый берег», «Чистый родник» и др.

8 апреля в Пензе состоялся первый из запланированных общегородских субботников. Второй был намечен на 22 апреля, однако, согласно прогнозу синоптиков, в этот день в Пензе температура воздуха не поднимется выше пяти градусов тепла. Также ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.