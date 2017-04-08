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Общество | Первые лица города пригласили пензенцев на субботник

08.04.2017|17:31
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Глава Пензы, мэр и городские депутаты внесли лепту в создание сквера Бессмертного полка. Ранним утром чиновники показали всем жителям областного центра, как нужно облагораживать территорию. Валерий Савельев умело формировал в кучки старую листву и прошлогоднюю растительность. По его мнению, приводить в порядок городские улицы - это долг каждого гражданина.

«Впереди у нас великий православный праздник Пасха. Хочется, чтобы город был красивым и чистым», - высказал пожелание глава города Пензы Валерий Савельев.

Сквер Бессмертного полка будет создан на улице Карпинского, напротив Монумента воинской и трудовой славы. Еще сутки назад глава администрации Пензы проводил здесь выездное совещание. Обсуждались варианты установки стендов с фотографиями фронтовиков - родственников горожан. Планировали, где разместить скамейки и урны. Виктор Кувайцев тогда призвал начать с уборки, а уже на следующий день сам взялся за грабли.

«Я обращаюсь ко всем жителям, чтобы они откликнулись и сделали пространство вокруг себя свежим, чистым», - заметил мэр Пензы.

Начало формированию сквера Бессмертного полка положено. В скором времени он будет отражать историю этого движения и станет местом патриотического воспитания молодежи. Открыть историческую зону планируют в День Победы, 9 мая.

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Гость|08.04.2017 18:51|

Дома все вокруг меня красиво и чисто. А город убирать - обязанность ЖКХ. И делать это нужно не по субботникам, а всегда. Людьми эта работа давным давно и стократ оплачена. Совести у вас нет.

Гость|08.04.2017 18:58|

Не пригласили а использовали административный ресурс. Недалеко ушли от большевиков и НКВД.

Гость|08.04.2017 19:03|

Бедолаги бюджетники работают по принуждению в свой законный выходной.ОПГ ими постоянно все дырки затыкает.

Дмитрий Н. Мотовилов|08.04.2017 19:11|

Где-то около 2 соток убрал только что. Но мусора практически нет, осенью хорошо почистил.

Гость|08.04.2017 19:11|

Нет у них чувства собственного достоинства - рабы.

Гость|08.04.2017 19:12|

Валера, мы все долги отдали советской власти. А для себя решил, кто ты демократ, коммунист, православный или помесь?

Гость|08.04.2017 19:12|

ни в одной кап. стране нет такого понятия, как субботник, т.е халявного использования людских ресурсов. 26лет уже как ушли от коммунистического развития, а каждую весну халява покоя не даёт.

Гость|08.04.2017 19:16|

субботники есть у путан но вы хуже

Гость|08.04.2017 19:18|

Свиньи мусорят каждый день хоть собирай мусор. А вы рабы убирайте за кем то.

Гость|08.04.2017 19:20|

Гость писал(a):

Свиньи мусорят каждый день хоть собирай мусор. А вы рабы убирайте за кем то.
Это ты снова про Украину? Сам убирай там за собой, рабов хоть отбавляй, на коленях стоит вдоль дороги.

Гость|08.04.2017 19:22|

Спасибо за приглашение. Как нибудь зайду.

Гость|08.04.2017 19:22|

Принуждение к рабскому труду и воспитание патриотизма не совместимы

Гость|08.04.2017 19:26|

Ребята, я не понял. Что значит "первые лица"?

Гость|08.04.2017 19:27|

Гость писал(a):

Ребята, я не понял. Что значит "первые лица"?
Новояз бюрократизма...

Гость|08.04.2017 19:29|

Спасибо Вам за приглашение первые лица поработайте сами. А я на диктант поеду . Ктот на что учился как говорится.

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Имя: Гость
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