08.04.2017 | 17:31

Глава Пензы, мэр и городские депутаты внесли лепту в создание сквера Бессмертного полка. Ранним утром чиновники показали всем жителям областного центра, как нужно облагораживать территорию. Валерий Савельев умело формировал в кучки старую листву и прошлогоднюю растительность. По его мнению, приводить в порядок городские улицы - это долг каждого гражданина.

«Впереди у нас великий православный праздник Пасха. Хочется, чтобы город был красивым и чистым», - высказал пожелание глава города Пензы Валерий Савельев.

Сквер Бессмертного полка будет создан на улице Карпинского, напротив Монумента воинской и трудовой славы. Еще сутки назад глава администрации Пензы проводил здесь выездное совещание. Обсуждались варианты установки стендов с фотографиями фронтовиков - родственников горожан. Планировали, где разместить скамейки и урны. Виктор Кувайцев тогда призвал начать с уборки, а уже на следующий день сам взялся за грабли.

«Я обращаюсь ко всем жителям, чтобы они откликнулись и сделали пространство вокруг себя свежим, чистым», - заметил мэр Пензы.

Начало формированию сквера Бессмертного полка положено. В скором времени он будет отражать историю этого движения и станет местом патриотического воспитания молодежи. Открыть историческую зону планируют в День Победы, 9 мая.